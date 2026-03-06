Tedesco Takıma Dönüş Yaptı: Yeni Maç Heyecanı Başladı

tedesco-takima-donus-yapti-yeni-mac-heyecani-basladi

Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sağlık sorununun ardından takımın başına yeniden geçti. Bir süredir tedavi altında olan İtalyan teknik adam, bugün yapılan antrenmanda yer alarak sarı-lacivertli ekiple birlikte çalışmalara start verdi.

İNGİLTERE’DE ŞİFA ARAYIŞI

Tedesco’nun rahatsızlığı, İngiltere’de Nottingham Forest ile oynanan maç sırasında yoğun yağmur altında kalması üzerine ortaya çıktı. Başlangıçta gribal enfeksiyon geçirdiği belirtilen deneyimli teknik adamın durumu, ilerleyerek zatürreye dönüştü. Ardından bir süre hastanede tedavi gören Tedesco, taburcu edildikten sonra evde dinlenmeyi tercih etti. Bu süreçte Fenerbahçe’nin başında olamayan 40 yaşındaki teknik direktör, ligdeki Antalyaspor ve Türkiye Kupası’ndaki Gaziantep FK maçlarını kaçırdı. Sarı-lacivertliler, Antalyaspor deplasmanından 2-2’lik beraberlikle dönerken, Gaziantep FK’yı Türkiye Kupası’nda 4-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

DÖNÜŞÜN TARİHİ BELİRLENDİ

Sağlık durumunun düzeldiği ve takımla tekrar bir araya geldiği için mutlu olan Tedesco, bugün yapılan antrenmanı bizzat yöneterek görevine resmi olarak geri dönmüş oldu. Fenerbahçe taraftarlarının gözleri şimdi hafta sonunda oynanacak olan Samsunspor karşılaşmasına çevrildi. İtalyan teknik direktörün bu mücadelenin kadrosunda yer alması ve takımı saha kenarından yönlendirmesi bekleniyor.

