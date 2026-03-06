Cumhurbaşkanı Erdoğan Çocuklarla İftar Programında Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde gerçekleştirilen programda çocuklarla bir araya gelerek onlarla yakından ilgilendi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. İftar sofrasında bir araya gelen çocuklar, bu özel anın mutluluğunu yaşadı. İftar sonrasında bir çocuk yemek duası okudu. Yaşları 7 ile 12 arasında değişen 23 çocuk, etkinlik kapsamında kendilerine özel hazırlanan Hacivat-Karagöz oyununun keyfini çıkardı. Çocuklar ayrıca patlamış mısır, pamuk şeker ve çikolata gibi ikramlarla ödüllendirildi.

ÇOCUKLARDAN CUMHURBAŞKANINA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Etkinlikte çocuklar, geçen hafta 72 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü de kutladı. Bir kız çocuğu, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ve bölgede yaşanan sıkıntılara vurgu yapmak amacıyla yazdığı şiiri okudu. Erdoğan, şiiri okuyan çocuğu, “Sen ne güzelsin, şiirin ne güzel.” sözleriyle tebrik etti. “Kabe’de Hacılar” isimli ilahiyi seslendiren çocuklara Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Maşallah.” diyerek değer verdi.

ÇOCUKLARDAN TEŞEKKÜR MEKTUPLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların Togg otomobiliyle ilgili meraklarını yanıtladı; Emine Erdoğan ise çocukların sorularını ilgiyle dinledi. Bir çocuğun “Sıfır Atık” konusundaki sorusu üzerine Emine Erdoğan, “Dünyadaki kaynakları hepimize yetecek şekilde kullanalım. Çöplerimizi, dökülen yaprakları kompost yaparak gübre elde ediyoruz. Bu sayede kimyasal gübreden uzaklaşıyoruz.” açıklamasını yaptı. Emine Erdoğan, plastiklerin balıklarda dahi bulunduğuna değinerek, “Plastiklerden korunacağız. Bu sayede daha da doğal yaşayacağız.” ifadesini kullandı.

ÇOCUKLARDAN HEYECAN VERİCİ HEDİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye’de elde edilen ilk yerli otomobil Togg ve savunma sanayisinde geliştirilen Bayraktar Kızılelma ile birlikte Emine Erdoğan’ın önderliğindeki Sıfır Atık Projesi’ne dair bir resim tablosunu hediye eden çocuklar, “İlimde ve bilimde ortaya konulan bu başarılara, devletimizin yetiştirdiği çocuklar olarak bizlerin de katkı sağlayacağını, bu uğurda azimle çalıştığımızı ifade etmek istiyoruz.” sözlerini dile getirdi. Daha sonra çocuklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a, “Tayyip amca, Emine teyze, sizinle iftar açmak çok güzel. Sayenizde sıcacık yuvalarda kalıyoruz, sevgiyle büyüyoruz.” yazılı mektuplarını takdim ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın sonunda çocuklara giysi ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyeler verdi.

EMİNE ERDOĞAN’DAN DUYGU DOLU PAYLAŞIM

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Bu akşam İstanbul’da iftarımızın en güzel misafirleri devlet himayesindeki çocuklarımızdı. Gülüşleriyle içimizi ısıtan, sohbetleriyle gönlümüze dokunan evlatlarımızla aynı sofrayı paylaşmak bizim için büyük bir mutluluktu. Her birinin bahtının açık olmasını diliyor, koruyucu ailelerin şefkatiyle buluşarak sevgi dolu yuvalarda hayata hazırlanmalarını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.