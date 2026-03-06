Birol’dan Enerji Piyasaları Üzerine Kritik Değerlendirmeler

Birol, Brüksel’de Türk gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Uluslararası arenada en kritik meselelerin başında Orta Doğu’daki savaşın geldiğini hatırlatan Birol, “Şu anda Orta Doğu’da savaşa dahil olan ülkeler, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve tabii ki İran’a baktığımız zaman bunların toplam dünya petrol üretimindeki payı 3’te 1’e yakın. Yani 30 milyon varillik günlük üretime sahip bir bölge.” şeklinde konuştu.

SORUN PETROL DEĞİL, TAŞIMA SORUNU

Birol, petrol sektöründeki en büyük sorunun üretim eksikliği değil, mevcut petrolün lojistik engeller yüzünden taşınamaması olduğunu belirterek, “Yani sorun petrolün olmaması değil, taşınamaması. Bu önemli. Dünyada çok fazla petrol var. Petrolün yokluğu, diye bir sorun yok. Geçmişte mesela petrol krizi olduğu zaman, petrol yoktu. Burada öyle değil. Burada lojistik bir sorunla karşı karşıyayız.” dedi.

ENERJİ BAĞIMLILIĞI VE ALTERNATİFLER

Bölgedeki enerji bağımlılığının en çok Asya ülkelerinde bulunduğunu ifade eden Birol, sorunun çözülmesi için birçok ülkenin alternatifler geliştirmeye çalıştığını kaydetti. Birol, “Uluslararası Enerji Ajansı’nın çok yüksek petrol stokları var. Bu petrol stokları doğal afetler veya politik bir gerilim olduğu zaman gerektiğinde piyasalara verip, piyasaların rahatlamasını sağlıyoruz.” diye ekledi.

STOKLARIN PİYASAYA SUNULMASI GÜNDEMDE DEĞİL

Şu anda petrol stoklarını kullanma kararının alınmadığını dile getiren Birol, “Bütün opsiyonlar masada. Şu an itibariyle stokları piyasaya sürme konusunda bir kararımız yok.” açıklamasında bulundu. Birol, fiyatların savaş öncesine kıyasla artmış olmasına rağmen, “Eğer siyasi veya askeri bir çözüm bulunursa bunların hepsi normal seviyelere girecek. Çünkü ortada esasında bir gaz ya da petrol sorunu yok. Ortadaki sorun o gazın oradan bu askeri saldırılardan gelememesinden kaynaklanıyor.” ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜME GİDEN YOL

IEA’nın elindeki stokları ne zaman kullanmayı düşündüğüne dair bir soru üzerine Birol, “Fiyatlar 80 dolarlar civarında, daha da artabilir. Şu anda hala çok fazla petrol var. Suudi Arabistan’la görüştüm, onlar alternatif çözümler bulmaya çalışıyor. Büyük bir boru hattıyla petrolü başka bir yere getirmeye çalışıyorlar. Ayrıca, Suudi Arabistan’ın başka petrol üreticisi ülkelerinde ve dünyanın her tarafında depoları var. Onları şimdi piyasaya çıkartacaklar. Bütün bunlara bakacağız. Bunlardan bir çözüm çıkıyor mu, çıkmıyor mu diye. Çünkü bizimkisi baya bir bazuka, yani onu zamanında kullanmak istiyorum. Onun için biraz da herhalde bekleyeceğiz.” şeklinde konuştu.