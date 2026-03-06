Kavukcu’dan Adalı’ya Hakem Üzerine Yanıt

Beşiktaş – Galatasaray Maçı Öncesi Hakem Tartışmaları

Türkiye’nin önde gelen futbol karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş – Galatasaray maçı öncesi, siyah-beyazlı takımın başkanı Serdal Adalı’nın hakem Ozan Ergün hakkında yaptığı yorumlara, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’dan yanıt geldi. Kavukcu, “Serdal Başkan da üzülerek görüyorum ki bu işi alışkanlık haline getirdi. Her maçımızdan önce hakemle ilgili açıklama yapıyorlar. Geçen sene de yaptılar. O zaman etki altında kalıp Frankowski’yi haksız bir şekilde attı.” şeklinde belirtti. Kavukcu, bu durumun ardından, genç hakem Ozan Ergün’ün, herhangi bir baskı olmadan maçı tamamlayabilmesini umduğunu da dile getirdi.

Başkan Vekili, Galatasaray’daki takım atmosferini de olumlu bir şekilde değerlendirdi. “Sakatımız yok. Boey’in dizinde bir ağrı vardı ama o da gün geçtikçe iyi performans gösteriyor. Yeni transferlerden herkes çok katkı sağladı.” açıklamasında bulundu. Bu ifadelerle, takımın motivasyonunun üst seviyede olduğu mesajını verdi.

Genç Hakem Ozan Ergün’ün Performansı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, hakem Ozan Ergün ile ilgili olarak, “Ozan Ergün, kariyerinde büyük maç tecrübesi olmayan genç bir hakemimiz. Federasyonun genç hakemlere güvenmesini biz de destekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Adalı, “Her maçı şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş Beşiktaş olarak Galatasaray maçındaki hakem yönetiminin de takipçisi olacağız.” diyerek, maçın hakem yönetimiyle ilgili dikkatli olacaklarını vurguladı.