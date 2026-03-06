Kavukcu’dan Adalı’ya Hakem Üzerine Yanıt

kavukcu-dan-adali-ya-hakem-uzerine-yanit

Beşiktaş – Galatasaray Maçı Öncesi Hakem Tartışmaları

Türkiye’nin önde gelen futbol karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş – Galatasaray maçı öncesi, siyah-beyazlı takımın başkanı Serdal Adalı’nın hakem Ozan Ergün hakkında yaptığı yorumlara, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’dan yanıt geldi. Kavukcu, “Serdal Başkan da üzülerek görüyorum ki bu işi alışkanlık haline getirdi. Her maçımızdan önce hakemle ilgili açıklama yapıyorlar. Geçen sene de yaptılar. O zaman etki altında kalıp Frankowski’yi haksız bir şekilde attı.” şeklinde belirtti. Kavukcu, bu durumun ardından, genç hakem Ozan Ergün’ün, herhangi bir baskı olmadan maçı tamamlayabilmesini umduğunu da dile getirdi.

Başkan Vekili, Galatasaray’daki takım atmosferini de olumlu bir şekilde değerlendirdi. “Sakatımız yok. Boey’in dizinde bir ağrı vardı ama o da gün geçtikçe iyi performans gösteriyor. Yeni transferlerden herkes çok katkı sağladı.” açıklamasında bulundu. Bu ifadelerle, takımın motivasyonunun üst seviyede olduğu mesajını verdi.

Genç Hakem Ozan Ergün’ün Performansı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, hakem Ozan Ergün ile ilgili olarak, “Ozan Ergün, kariyerinde büyük maç tecrübesi olmayan genç bir hakemimiz. Federasyonun genç hakemlere güvenmesini biz de destekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Adalı, “Her maçı şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş Beşiktaş olarak Galatasaray maçındaki hakem yönetiminin de takipçisi olacağız.” diyerek, maçın hakem yönetimiyle ilgili dikkatli olacaklarını vurguladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Birol’dan Enerji Piyasaları Üzerine Kritik Değerlendirmeler

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, petrol piyasalarında yeterli arz bulunduğunu ve stratejik petrol stoklarının piyasaya sürülmesinin önemli bir etki yaratabileceğini açıkladı.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çocuklarla İftar Programında Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla iftar yaparak 72. yaş gününü kutladı. Çocuklar, bilimde ve ilimde başarıya katkı sağlamaya kararlı olduklarını belirtti.
Gündem

Bolu Belediyesi’nde Yeni Başkanvekili Seçimi Tamamlandı

Bolu'da tutuklanan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yerine, CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan başkanvekili olarak seçildi. Oylama 3. turda gerçekleştirildi.
Gündem

Tedesco Takıma Dönüş Yaptı: Yeni Maç Heyecanı Başladı

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Tedesco, zatürre tedavisinin ardından antrenmanlara katıldı ve bu hafta sonu Samsunspor maçında kulübede olacak.
Gündem

Muzaffer Yıldırım’ın Şirketlerine TMSF Kayyum Atandı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı aklama soruşturması devam ediyor. 6 şirkete kayyum atandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.