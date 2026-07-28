MEB’den Okul Yönetmeliğinde Kapsamlı Değişiklik

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Sınıfta sınav yapan öğrenciler, dikkatle çalışıyorlar
Yeni yönetmelik, okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında güvenlik ve disiplin konularını kapsamlı bir şekilde düzenliyor.
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Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik okul öncesi ilköğretim kurumlarında güvenlik kayıt nakil disiplin alanlarını düzenler. Düzenleme seçmeli ders tercihi ve devamsızlık gibi konuları da içeriyor. Okul yönetimi öğrenci güvenliği için arama yapabilecek.

OKUL YÖNETİMİ ARAMA YAPACAK

Okul yönetimi öğrencilerin kişilik haklarını gözeterek arama yapacak. Her arama işlemi için tutanak tutulacak.

VELİ GÖRÜŞMELERİ RANDEVUYLA YAPILACAK

Veli görüşmeleri okul internet sitesindeki randevu sisteminden yapılacak.

KAYIT VE NAKİL SÜRECİ YENİLENDİ

Kayıtlar temmuz ayında e-Okul üzerinden adrese göre yapılacak. Velilerden adres doğrulama için fatura istenebilecek. Nakil sınıf atlatmadan sonra başlayacak. Nakil eğitim bitimine 15 iş günü kalana kadar devam edecek. Doğal afet ve sağlık sorunlarında süre şartı uygulanmayacak. Şehit ve gazi çocukları kontenjan şartı olmadan nakil yaptırabilecek. Kardeşlerin aynı okulda okuması için düzenleme yapıldı. Çalışan ebeveyn adresine göre nakil mümkün olacak. Ağır engelli yakının tedavi gördüğü yerde eğitim hakkı tanındı.

SEÇMELİ DERS TERCİHLERİ OCAK-ŞUBAT AYINDA

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında seçmeli ders tercihleri ocak-şubat aylarında yapılacak. Tercihler veli ve öğretmen bilgisi dahilinde öğrenci tarafından yapılacak. Seçim yapmayan öğrencinin derslerini okul yönetimi belirleyecek. Beşinci sınıf öğrencileri ilk hafta tercih yapıp değiştirebilecek.

VELİLERE DEVAMSIZLIK MESAJI GİDECEK

Özürsüz devamsızlığı 5, 10 ve 15 güne ulaşanlara mesaj gidecek. Devamsızlığı 20 gün ve üzeri olanlar teşekkür veya takdir alamayacak.

GELİŞİM RAPORU KARNE İLE BİRLİKTE VERİLECEK

Beşinci sınıftan itibaren ortaokul öğrencilerine gelişim raporu verilecek. Raporda akademik gelişim ve devam durumu yer alacak. Sosyal ve duygusal gelişim değerlendirmesi de raporda olacak.

BİLİŞİM ARAÇLARI KULLANIMI DİSİPLİN KAPSAMINA ALINDI

Öğrencilerin bilişim araçlarını kural dışı kullanması disiplin kapsamına girdi. Okulda siyasi sembol bulundurulması yasaklandı. Dijital araçların bilinçli kullanımı teşvik edilecek. Mahremiyetin korunması ve bağımlılıkla mücadele de kurallar arasında.

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