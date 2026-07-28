Sıcak Hava Dalgası Ağustosun Gündemi Olacak

Hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistem yurt genelinde sıcaklıkları düşürmüştü. Yeni haftayla birlikte sıcaklıklar tekrar yükselişe geçti ve yeni bir sıcak hava dalgası yola çıktı. Poyraz rüzgarının etkili olacağı ve sıcaklıkların 43 dereceye kadar çıkacağı belirtiliyor.

EGE VE AKDENİZ'DE SICAKLIKLAR 39 DERECEYİ BULUYOR

Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, bugün İstanbul’da hava sıcaklığının 32 derece olduğunu bildirdi. Ege ve Akdeniz’de sıcaklıkların 39 dereceye kadar yükseleceğini dile getirdi. Çalışkan, rüzgarın kuru eseceğini ve sıcaklıkların 43 dereceye kadar çıkacağını aktardı. Güneydoğu’da ise sıcaklıkların 40 dereceyi aşacağını söyledi.

POYRAZ RÜZGARI ŞİDDETLENİYOR

Bu haftanın gündeminin poyraz olduğunu ifade eden Çalışkan, Ege ve Marmara’da rüzgarın şiddetlendiğini belirtti. Çarşamba ve cuma aralığında İstanbul’da rüzgar saatte 55 kilometre hıza ulaşacak. İzmir ve Manisa hattında ise rüzgar hızı 65 kilometreye kadar çıkacak. Çalışkan, sıcaklığın arttığını ancak rüzgarın serinlik sağlayacağını da sözlerine ekledi.

SERİN HAVA YERİNİ KAVURUCU SICAKLARA BIRAKIYOR

Baharı yaşatan serin ve yağışlı hava önümüzdeki hafta etkisini yitirecek. Kısa bir mola veren kavurucu sıcaklar tekrar geri gelecek. Poyraz serinliğinin de kısa süreceğini ifade eden Çalışkan, yurdun ağustosun ilk haftasında yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceğini belirtti.

KUZEY KESİMLERDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli’nin kuzeyi sağanak yağış alacak. Bursa’nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri de yağışlı geçecek. Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun’un batısı ve Sinop çevrelerinde gece saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

RÜZGAR BAZI BÖLGELERDE KUVVETLİ ESE

Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 40-60 kilometre arasında olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek, sadece belirtilen bölgelerde kuvvetli olacak.