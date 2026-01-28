14 Suçlu Türkiye’ye Gönderildi Açıklaması Geldi

Haklarında gözaltı kararı bulunan 14 suçlu Türkiye’ye geri gönderildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamaya göre, bu suçlular arasında Gürcistan’dan dokuz, Almanya’dan iki, ayrıca Ermenistan, Hırvatistan ve Karadağ’dan birer tane bulunuyor. Bakan Yerlikaya, iade edilenlerin 13’ünün Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığını belirtti. Ayrıca, iade edilenlerden birinin ülke çapında arandığı da ifade edildi.

ÇİRKİNLER ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNDEN BİR İSİM

İade edilen suçlular arasında, İstanbul’da çeşitli cinayet ve silahlı saldırılara karışan Çirkinler adlı organize suç örgütünün lideri Cihat Altunç da yer alıyor. Cihat Altunç, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hırsızlık, mala zarar verme, iş yerinin dokunulmazlığını ihlal etme, basit yaralama, konut dokunulmazlığını nitelikli şekilde ihlal etme, yağma ve hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi çeşitli suçlamalarla aranıyordu. Bakan Yerlikaya, Altunç’un Hırvatistan’dan Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

İADE EDİLEN SUÇLULARLA İLGİLİ DETAYLAR

İçişleri Bakanı Yerlikaya, iade edilen suçlulara dair bazı ayrıntılar da paylaştı: “Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma, Bulundurma” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. Gürcistan’da, “Yağma” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.R.Y. Gürcistan’da, “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.İ. Gürcistan’da, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. Gürcistan’da, “Kasten Öldürme, Yağma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. Gürcistan’da bulunuyor.