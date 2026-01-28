ABD’de Kara Kışın Şiddeti Kuzey Kutbu Manzaraları Oluşturdu

KARA KIŞ ABD’DE GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Kara kış, sadece Türkiye’yi değil, Amerika Birleşik Devletleri’ni de etkisi altına alarak çarpıcı manzaralar ortaya çıkardı. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 213 milyon kişinin güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzeydoğudaki eyaletlerdeyse kar fırtınası tehditiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

AŞIRI SOĞUKLAR VE KAR FIRTINASI CAN ALDI

“Tarihi” olarak nitelendirilen aşırı kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle ülkede 30 kişi hayatını kaybetti. Bazı bölgelerde bir haftalık bir süre boyunca devam etmesi beklenen bu dondurucu hava ve kar fırtınası sonucu 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

ACİL DURUMLAR SINIRLARI AŞTI

Aşırı kar yağışı ve düşük sıcaklıklar, ülke genelinde 37 eyalette acil durum ilan edilmesine neden oldu. 17 binden fazla uçuş iptal edilirken, büyük şehirlerdeki okullardan bazıları eğitime ara verirken, diğerleri ise uzaktan eğitime geçti.

HİDSON NEHRİ’NDEN BAKTIKÇA BUZ GÖRÜNTÜLERİ

New York eyaleti beyaza büründü. Hudson Nehri, neredeyse tamamen buzla kaplandı ve yüzeyinde geniş buz kütleleri oluştu.

BUZ KÜTLELERİ, KUZEY KUTBU’NU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Havadan çekilen görüntüler, belgesellere taş çıkaracak güzellikteydi. Buz tabakaları, görenlerde Kuzey Kutbu izlenimi bıraktı ve kartpostal gibi manzaralar oluşturdu. Buz kütleleri arasında ilerleyen deniz taşıtları ise küresel ısınma konusundaki soru işaretlerini gündeme getirdi.