Motorlu Taşıtlar Vergisi İçin Son Tarih 2 Şubat

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) yılın ilk taksitine dair ödeme sürecinin sonuna gelindi. Ödemelerin son günü 2 Şubat olarak belirlenmiş durumda. Araç sahipleri için, ödemelerini bu tarihe kadar yapmamaları halinde bazı sorunlarla karşılaşabilecekleri biliniyor.

ÖDEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri, vergi daireleri, PTT ve banka şubeleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca araç sahipleri, ilgili ödemelerini bankaların internet siteleri ve mobil uygulamaları aracılığıyla da yapma imkanına sahip. Hızlı ödeme seçeneği ise Dijital Vergi Dairesi vasıtasıyla plaka, T.C. kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek sağlanabiliyor. Bu dijital sistemin 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet verdiği belirtiliyor.

GEÇİKME FAİZİ UYGULANACAK

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin belirtilen sürede ödenmemesi durumunda her geçen gün için gecikme faizi uygulanacak. Ayrıca, aracın yasal zorunluluğu olan muayene işlemleri yapılamayacak ve aracın satış ile devir işlemleri gerçekleştirilemeyecek. Araç sahiplerinin bu olumsuz durumlarla karşılaşmamak için ödemelerini zamanında yapmaları gerektiği vurgulanıyor.

