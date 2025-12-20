Bolu’da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı

bolu-da-kontrolden-cikan-otomobil-refuje-carpti

KAZA, SAĞLIK MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Kaza, Sağlık Mahallesi Yelki Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. yönetimindeki 14 DB 850 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarptı.

KAZADA YARALANMA YAŞANMADI

Olay anında araçta bulunan 4 kişi kazayı yara almadan atlattı; ancak otomobilde ciddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Trafik AKIŞI KONTROLLÜ SAĞLANDI

Polis ekipleri, yaptığı müdahalelerle güzergahta trafik akışını kontrollü bir şekilde sağlamaya başladı.

