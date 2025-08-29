15 Bin Öğretmenin Mülakat Sonuçları Açıklandı

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen bilgiye göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için 10 Haziran 2025 tarihinde sözlü sınav duyurusu yayımlanmış ve bu sınav süreci başlamıştır. Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik sözlü sınavlar 23 Haziran 2025 tarihinde başlamış, 20 Ağustos 2025 tarihinde sona ermiştir. Bu süreçte 15 bin sözleşmeli öğretmen alımının 19 kontenjanı milli sporculara ayrılmış, 14 bin 981 kontenjan için 34 bin 881 aday sözlü sınavlara katılma hakkını elde etmiştir. Bu adaylardan 30 bin 850’si sözlü sınavlara katılarak %88,44 katılım oranı sağlamıştır.

SINAV SÜRECİ VE GİZLİLİK ÖNLEMLERİ

Sözlü sınavlar esnasında adayların ve görevlilerin kimlik bilgileri gizli tutulmuş, süreç boyunca görüntüler kamera ile kayıt altına alınmıştır. Sınav soruları, elektronik kura ile belirlenmiş, adaylara alanlarına yönelik “2024-2025 eğitim öğretim yılına ait konu/kazanım başlıklarından” toplam 3 soru sorulmuştur. Adaylar, kura ile çektikleri soru kâğıdını cevaplarıyla birlikte imzalayarak bilgilendirilmişlerdir.

Sözlü sınav günlerindeki tüm işlemler, adayların cevap anahtarları ile birlikte değerlendirildiği eş zamanlı bir sistemle yürütülmüştür. Komisyon üyeleri, belirlenen kriterler doğrultusunda puanlama yapmıştır. Sözlü sınav sonuçları ve adayların KPSS puanının %50’si ile yapılan değerlendirme sonucunda elde edilen başarı puanları açıklanmıştır. Adaylar, sonuçlarını Bakanlığın internet adresi üzerinden öğrenebilecektir. İtirazlar, 1-5 Eylül 2025 tarihlerinde “İtiraz Başvuru Modülü” üzerinden yapılabilecek olup, sonuçlandırma 3 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir.

KAMUOYUNA DUYURU

Bu süreçte alınan önlemler ve düzenlemeler sayesinde sözlü sınavlar başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.