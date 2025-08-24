15 Kişi Saydı: Düğünde Takılanlar Şaşırttı

DÜĞÜN TÖRENİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kars’ın Digor Aşireti’ne mensup Ağlamaz ailesinden Vahap Ağlamaz’ın kardeşi olan Tahir Ağlamaz ile Aslı Demir, Gebze’de gerçekleştirilen muhteşem bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğüne, 5 binden fazla misafirin katılmasıyla birlikte ziyafet, coşku ve neşe dolu anlar yaşandı. Etkinlikte, uzun halay zincirleri geleneksel bir biçimde kurularak, katılımcılar arasında birlik ve beraberlik duygusu pekiştirildi.

Düğün sırasında aşiret geleneğine uygun şekilde bir takı masası da hazırlandı. Düğünde takılan para ve altınlar, geleneklerin bir parçası olan “toy babaları” adı verilen 15’ten fazla aile büyüğünün bulunduğu masada sayıldı. Aşiret liderleri, milletvekilleri, sivil toplum ve dernek başkanlarıyla birlikte iş insanlarının da yer aldığı bu büyük organizasyonda toplamda 5 bin kişi bir araya gelerek renkli ve hatıralar dolu bir düğün etkinliği gerçekleştirdi.