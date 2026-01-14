15 Kişide Uyuşturucu Testi Sonuçları Pozitif Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Son olarak, 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve 20 şüphelinin yakalandığı bilgisi geçtiğimiz haftalarda kamuoyuna yansımıştı. Şüphelilerden elde edilen saç ve kan örnekleri, Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen testlere tabi tutuldu ve sonuçlar açıklandı.

POZİTİF TEST SONUÇLARI

Testler sonucunda 15 kişinin ‘kokain’ maddesini kullandığı belirlendi. Bu isimler arasında iş insanı Mahmut Uğur Ziylan, sosyal medya fenomeni Melisa Şahin, manken Melisa Fidan Çalışkan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, iş insanı Hamdi Burak Beşer ve Yılmaz Burak Bozkurt yer alıyor.

TUTUKLAMA DETAYLARI

Geçtiğimiz 27 Aralık 2025 tarihinde, şüpheliler arasında yer alan iş insanı Mahmut Uğur Ziylan, işletmeci Hamdi Burak Beşer, model Melisa Fidan Çalışkan ile dansöz Nuran Çokçalışkan’ın da aralarında bulunduğu 17 kişi, soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.