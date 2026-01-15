En Düşük Emekli Maaşı 20 Bin TL’ye Yükseldi

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının 20 bin TL’ye yükseltilmesine dair teklifin 5. maddesi, Meclis’in Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti.

EMEKLİ MAAŞLARI YÜKSELTİLİYOR

2025 Temmuz itibarıyla 16 bin 881 lira olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı, 6 aylık enflasyon oranının olan yüzde 12,19’un üzerinde bir artışla, yaklaşık yüzde 18,48 oranında artırılarak 20 bin TL’ye çıkartılacak.

YENİ DÜZENLEME İLE FAYDALANICI SAYISI ARTACAK

Daha önceki durumda 4 milyon 11 bin emeklinin yararlandığı düzenleme ile bu sayının 4 milyon 917 bin kişiye ulaşması bekleniyor.

MALİYET HESAPLANIYOR

Düzenlemenin 2026 yılı itibarıyla toplam maliyeti ise 110,2 milyar lira olarak hesaplandı.