En Düşük Emekli Maaşı 20 Bin TL’ye Yükseldi

en-dusuk-emekli-maasi-20-bin-tl-ye-yukseldi

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının 20 bin TL’ye yükseltilmesine dair teklifin 5. maddesi, Meclis’in Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti.

EMEKLİ MAAŞLARI YÜKSELTİLİYOR

2025 Temmuz itibarıyla 16 bin 881 lira olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı, 6 aylık enflasyon oranının olan yüzde 12,19’un üzerinde bir artışla, yaklaşık yüzde 18,48 oranında artırılarak 20 bin TL’ye çıkartılacak.

YENİ DÜZENLEME İLE FAYDALANICI SAYISI ARTACAK

Daha önceki durumda 4 milyon 11 bin emeklinin yararlandığı düzenleme ile bu sayının 4 milyon 917 bin kişiye ulaşması bekleniyor.

MALİYET HESAPLANIYOR

Düzenlemenin 2026 yılı itibarıyla toplam maliyeti ise 110,2 milyar lira olarak hesaplandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Benzin Ve Motorine Yeni Zam Haberi Geldi

Benzin ve motorin fiyatlarına bu gece ve cumartesi zam yapılması öngörülüyor; benzine 1,61 TL, motorine ise 1,60 TL ekleme planlanıyor.
Gündem

İstanbul’da Çete Savaşları: Burak Tunçel Hayatını Kaybetti

İstanbul Kağıthane'de iki çete arasında meydana gelen silahlı saldırıda 25 yaşındaki Burak Tunçel hayatını kaybetti. Olayın nedeninin husumet olduğu belirtiliyor.
Gündem

Norveç Grönland’a Yalnızca İki Asker Gönderdi

ABD'nin Grönland'a olası müdahalesi, NATO ülkelerinde alarm verdi. Müttefikler adaya askeri personel yollarken, Norveç sadece iki çalışan gönderdi.
Gündem

İran’da Protestolar İçin Provokatörlere Destek İddiası

İran Savunma Bakanı, ABD ve İsrail'in de dahil olduğu bazı istihbarat servislerinin, ülke içinde kargaşa yaratmak için provokatörlere mali destek sağladığını duyurdu.
Gündem

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi İran’daki Protestoları Değerlendirdi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran'daki ekonomik kriz nedeniyle çıkan protestolarla ilgili olarak, hükümetin ve halkın bu zorlukları aşacağına inandığını belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.