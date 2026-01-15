İran’da Protestolar İçin Provokatörlere Destek İddiası

İran’da ekonomik krizle başlayan ve rejim karşıtı bir biçim alan protestolar devam etmekte. İran devlet televizyonuna göre, Dışişleri Bakanı Aziz Nasırzade, düzenlediği basın toplantısında bu gösterilerin gelişimini değerlendirdi.

MALİ LOJİSTİK DESTEĞİ YÖNLENDİRDİLER

“Bazı ülkeler ve müttefiklerinin, ayrılıkçıların ve teröristlerin geleceğini şekillendirmek amacıyla bir diyalog merkezi kurduğuna dair net bilgiler mevcut.” diyen Nasırzade, ayrıca, “Silah kaçakçılığı gerçekleştirilerek mali ve lojistik destek sağladılar.” şeklinde açıklamada bulundu.

BÜTÇE ARTIRIMI İÇİN ÖZEL PLANLAR SUNULDU İDDİASI

Kargaşa çıkarmayı amaçlayan bölge ülkeleri arasında ortak toplantılar düzenlendiğini belirten Nasırzade, bu istihbarat toplantılarında ABD ve bazı Batılı istihbarat servislerinin bütçe artırımı ile ilgili özel planlar sunduğunu ifade etti.

TOPLANTIDA İRAN’DAKİ YIKIM FİYATLARI BELİRLENMİŞTİR

Nasırzade, toplantının detaylarını aktararak, “Bu toplantıda İran’daki yıkım fiyatları belirlenmişti: Bir kişinin öldürülmesi 500 milyon tümen, araç yakmanın bedeli 200 milyon tümen, polis karakolunu kundaklamanın fiyatı 80 milyon tümen ve her türlü rahatsız edici eylemin maliyeti ise 15 milyon tümen olarak vurgulandı.” dedi. Gözaltına alınan bir kişi için belirlenen bedelin 900 milyon tümen olduğunu aktaran Nasırzade, provokatörlerin bazı göstericilere uyuşturucu vererek ölümlere neden olduklarını dile getirdi.

İRAN’DAKİ GÖSTERİLER

28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi sonucu ekonomik sıkıntıların derinleşmesi ile Tahran Büyük Çarşı’dan başlayan gösterilerin ülke geneline yayıldığı ifade edildi. 8 Ocak tarihinde Tahran’daki protestoların şiddetlenmesi sonucu ülke yönetimi internet erişimini engelledi.

2 BİN 615 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olaylarda hayatını kaybeden ya da yaralananların sayısına ilişkin İranlı yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmazken, ABD merkezli bir insan hakları aktivistleri ajansı, gösterilerde 2 bin 615 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.