TCMB Rezervlerinde Önemli Yükseliş Kaydedildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 9 Aralık haftasında rezervlerinde artış gözlemlendi. Brüt rezervler, haftalık bazda 7 milyar dolar artış gösterirken, net uluslararası rezervler de yükseldi.

TOPLAM REZERVLER ARTARAK 196,1 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre, TCMB’nin toplam rezervleri, 9 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 7 milyar dolarlık artışla 196,1 milyar dolara ulaştı. Önceki hafta rezervler 189,1 milyar dolar seviyesindeydi. Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri de bir önceki haftaya göre 4,8 milyar dolar artarak 71,6 milyar dolara çıktı. Önceki haftada brüt döviz rezervleri 66,8 milyar dolar düzeyindeydi.

ALTIN REZERVLERİ DE YÜKSELDİ

Aynı dönemde altın rezervleri 114,5 milyar dolardan 116,7 milyar dolara yükseldi. TCMB’nin net uluslararası rezervleri ise belirtilen haftada 76,9 milyar dolardan 82,9 milyar dolara çıktı. Swap hariç net rezervler de 62,6 milyar dolardan 70,1 milyar dolara yükseldi.