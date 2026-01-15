Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi İran’daki Protestoları Değerlendirdi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ekonomik zorlukların yol açtığı ve ülke genelinde yayılan protestolarla ilgili olarak, “İran hükümetinin ve halkının bir araya gelerek zorlukları aşacağına inanıyoruz” açıklamasında bulundu. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Vang, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Vang, protestoların devam ettiği ülke hakkında Erakçi’den bilgi aldı ve “İran hükümetinin ve halkının bir araya gelerek zorlukları aşacağına, ulusal istikrarı sürdüreceğine, meşru haklarını ve çıkarlarını koruyacağına inanıyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu. Vang, ABD’nin olası müdahale ihtimalleri hakkında ise, Çin’in uluslararası ilişkilerde güç kullanımı ve tehdidine karşı olduğunu, hiçbir ülkenin iradesinin diğerlerine dayatılmasını istemediğini ve “orman kanuna” geri dönülmesine karşı olduğunu belirtti.

ÇİN’DEN DİYALOG ÇAĞRISI

Vang, tüm taraflara barışa değer vererek dikkatli hareket etme çağrısında bulundu ve farklılıkların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Çin’in bu süreçte yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu dile getirdi.

İRAN’IN DIŞ MÜDAHALE HAZIRLIĞI

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ülkedeki toplumsal huzursuzluğun dış güçlerce başlatıldığını belirtti fakat istikrarın yeniden tesis edildiğini ifade etti. İran’ın dış müdahaleye karşı hazırlıklı olduğunu dile getiren Erakçi, aynı zamanda diyaloğa açık olduklarını da vurguladı. Ayrıca, Çin’in bölgesel barış ve istikrarda daha fazla rol oynamasını desteklediklerini kaydetti.

PROTESTOLARIN ARKA PLANI

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların artması neticesinde, Tahran Büyük Çarşı́’nda esnaf önderliğinde başlayan protestolar, ülke geneline yayıldı. Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta şiddetlenen olaylar sonrası, hükümet internet erişimini kısıtladı. Olaylarda ölen veya yaralananların sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, merkezi ABD’de bulunan İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, gösterilerde meydana gelen olaylarda 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini ve 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.