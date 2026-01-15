Galatasaray’ın Ademola Lookman Transferindeki Beklentileri Aşılmış Görünüyor

galatasaray-in-ademola-lookman-transferindeki-beklentileri-asilmis-gorunuyor

Galatasaray, orta saha transferleri için Fofana, Pape Gueye, Onyedika ve Ugarte’yi değerlendirmeye aldı. Sarı-kırmızılı transfer komitesi, İtalya’ya giderek, Ademola Lookman hakkında da bilgi topladı.

ATALANTA’DAN YÜKSEK BEKLENTİ

Yapılan araştırmaya göre, Atalanta kulübü, Lookman için Galatasaray’dan 40 milyon euro talep ediyor. Nijeryalı futbolcunun, Galatasaray’dan 9 milyon euro yıllık maaş talep ettiği ifade ediliyor. Yönetimin, bu talepleri yüksek bulduğu ve bu nedenle transferin şimdilik askıya alındığı belirtiliyor.

LOOKMAN’IN PERFORMANSI

Lookman, bu sezon Atalanta ile 16 karşılaşmaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 3 gol atıp 1 asist yaparak takımına katkı sağladı.

