15 Milyarlık Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 42 Tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentteki yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen kara paranın, çeşitli hesaplar aracılığıyla kripto hesaplara aktararak aklandığını belirledi. Yapılan incelemelerde 81 şüphelinin, 2 milyonun üzerinde banka işlemi gerçekleştirdiği ve toplamda 15 milyar 172 milyon 805 bin 258 TL işlem hacmine ulaştığı kaydedildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Söz konusu şüphelilere yönelik olarak Batman, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Sakarya, Kastamonu, Nevşehir, Mersin ve Diyarbakır’da, 105 ekip ve 350 personelin yer aldığı eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda 74 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 74 şüpheliden 32’sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 42’sinin ise tutuklandığı bildirildi. Ayrıca, diğer 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.