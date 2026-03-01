Galatasaray Fatih Terim Sansürünü Düzeltmek İçin Harekete Geçti

galatasaray-fatih-terim-sansurunu-duzeltmek-icin-harekete-gecti

Galatasaray, 2025-26 sezonunda nostaljik bir koleksiyonu hayata geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, 1980-81 sezonunda kullanılan armasız formayı modern detaylarla bir araya getirerek taraftarlarının beğenisine sundu. Puma’nın ürettiği Retro formalar yalnızca günlük yaşamda değil, yeni sezonda maçlarda da kullanılabilecek. 1980-81 döneminde futbolcuların giydiği sade tasarım, bu kez günümüzün üretim teknikleriyle yaratıldı. Ancak tanıtım filminde yaşanan bir olay, taraftarların tepkisini topladı.

TERİM’İN ÜZERİ KAPATILDI

Dönemin kaptanı Fatih Terim’in tanıtım filmindeki yer almaması ve üzerinin kapatılması, taraftarların dikkatini çekti. Efsanevi futbolcunun yer aldığı takım fotoğrafında, Terim’in görüntüsünün parmakla kapatılması sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Fatih Terim’in söz konusu formlar ile özdeşleşmiş olması, bu durumu daha da tartışmalı hale getirdi. Kulüp yönetim kaynakları, videonun üretici firmanın ajansı tarafından hazırlandığını belirtti ve yakın zamanda bir özür açıklaması yapılmasını beklediklerini ifade etti.

TEPKİLER GERİ ADIM ATTIRDI

Galatasaray, retro formaların tanıtımına yönelik eleştirilerin ardından Fatih Terim’in yüzünün kapalı olan kısmını düzenleyerek videoyu yeniden yayımladı. Taraftarların yoğun tepkisi üzerine yönetim, kısa süre içerisinde efsane ismin görüntüsünün düzeltildiği yeni bir video paylaştı. Ayrıca Galatasaray, X hesabından “1974’ten bu yana, efsanemizle gönül bağımız sonsuza dek..” notuyla Terim’in görselli bir paylaşımda bulundu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

ABD Başkanı Trump Hamaney’in Ölümünü Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Ali Hamaney'in yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Gündem

Tesla’nın Cyberbeast Modeline Radikal İndirim Yapıldı

Tesla, Cyberbeast modelinin fiyatını 114 bin 990 dolardan 99 bin 990 dolara düşürerek büyük bir indirim yaptı ve lüks paketleri kaldırarak satışları artırmayı hedefliyor.
Gündem

Orta Doğu’da Gerilim Tırmanıyor: Trump Erdoğan ile Görüştü

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştüğünü duyurdu. Görüşmenin detayları henüz paylaşılmadı.
Gündem

Galatasaray Sezonun Kritik Virajında Yoğun Mücadele Veriyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile karşılaşacak. Mart ayında 20 günde 6 resmi maç yaparak sezonun en zorlu dönemine hazırlık yapacak.
Gündem

Fenerbahçe’de Sakatlık Kabusu Süngerlendi: Nene Antalyaspor Maçında Yok

Fenerbahçe, Nottingham Forest maçında sakatlanan Dorgeles Nene'nin Antalyaspor karşısında oynamasının beklenmediğini duyurdu. Ayrıca, diğer sakat oyuncuların tedavilerine devam ediliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.