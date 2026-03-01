Galatasaray Fatih Terim Sansürünü Düzeltmek İçin Harekete Geçti

Galatasaray, 2025-26 sezonunda nostaljik bir koleksiyonu hayata geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, 1980-81 sezonunda kullanılan armasız formayı modern detaylarla bir araya getirerek taraftarlarının beğenisine sundu. Puma’nın ürettiği Retro formalar yalnızca günlük yaşamda değil, yeni sezonda maçlarda da kullanılabilecek. 1980-81 döneminde futbolcuların giydiği sade tasarım, bu kez günümüzün üretim teknikleriyle yaratıldı. Ancak tanıtım filminde yaşanan bir olay, taraftarların tepkisini topladı.

TERİM’İN ÜZERİ KAPATILDI

Dönemin kaptanı Fatih Terim’in tanıtım filmindeki yer almaması ve üzerinin kapatılması, taraftarların dikkatini çekti. Efsanevi futbolcunun yer aldığı takım fotoğrafında, Terim’in görüntüsünün parmakla kapatılması sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Fatih Terim’in söz konusu formlar ile özdeşleşmiş olması, bu durumu daha da tartışmalı hale getirdi. Kulüp yönetim kaynakları, videonun üretici firmanın ajansı tarafından hazırlandığını belirtti ve yakın zamanda bir özür açıklaması yapılmasını beklediklerini ifade etti.

TEPKİLER GERİ ADIM ATTIRDI

Galatasaray, retro formaların tanıtımına yönelik eleştirilerin ardından Fatih Terim’in yüzünün kapalı olan kısmını düzenleyerek videoyu yeniden yayımladı. Taraftarların yoğun tepkisi üzerine yönetim, kısa süre içerisinde efsane ismin görüntüsünün düzeltildiği yeni bir video paylaştı. Ayrıca Galatasaray, X hesabından “1974’ten bu yana, efsanemizle gönül bağımız sonsuza dek..” notuyla Terim’in görselli bir paylaşımda bulundu.