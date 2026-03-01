Tesla’nın Cyberbeast Modeline Radikal İndirim Yapıldı

Elektrikli otomobil sektörünün öne çıkan markalarından Tesla, beklenen talebi göremediği yeni modeli Cybertruck serisinin en üst versiyonu Cyberbeast için önemli bir fiyat güncellemesi gerçekleştirdi. Şirketin resmi web sitesinde yayımlanan yeni listeye göre, Cyberbeast’in ABD’deki satış fiyatı 114 bin 990 dolardan 99 bin 990 dolara düşürüldü. Bu fiyat değişikliği, Türkiye’de yaklaşık 657 bin liralık bir indirim anlamına geliyor.

100 BİN DOLAR EŞİĞİ AŞILDI

Tesla’nın bu hamlesi, modelin psikolojik sınır olarak görülen 100 bin dolar seviyesinin altına inmesine olanak tanıyarak, pazardaki rekabetin etkisiyle yorumlanıyor. Cybertruck serisinin diğer versiyonlarında ise herhangi bir fiyat güncellemesine gidilmedi.