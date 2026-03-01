Galatasaray Sezonun Kritik Virajında Yoğun Mücadele Veriyor

galatasaray-sezonun-kritik-virajinda-yogun-mucadele-veriyor

Yoğun maç trafiğiyle göz dolduran Galatasaray, sezonun en önemli doruk noktasına yaklaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, ligde, kupada ve Avrupa’da mücadele ederken sıkışık fikstürüyle başa çıkmaya çalışıyor.

2026’DA 14 MAÇ, 3.5 GÜNDE BİR KARŞILAŞMA

2026 yılı içinde 14 resmi maça çıkarak yoğun bir programa imza atan Galatasaray, ortalama 3,5 günde bir sahaya iniyor. Bu zorlu süreçte, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda liderliğini sürdüren Okan Buruk’un öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de son 16 turuna kalmayı başarmış durumda.

