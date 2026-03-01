ABD Başkanı Trump Hamaney’in Ölümünü Duyurdu 00:50 — 01 Mart 2026 Paylaş WhatsAppTwitterFacebookLinkedinReddItEmailCopy URLYazdır ABD BAŞKANI TRUMP’TAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformunda yayımladığı bir yazılı beyanla Ali Hamaney’in yaşamını yitirdiğini duyurdu. FLAŞ FLAŞ FLAŞ Gündem Tesla’nın Cyberbeast Modeline Radikal İndirim Yapıldı Tesla, Cyberbeast modelinin fiyatını 114 bin 990 dolardan 99 bin 990 dolara düşürerek büyük bir indirim yaptı ve lüks paketleri kaldırarak satışları artırmayı hedefliyor. 59 dakika önce yayınlandı! Gündem Galatasaray Fatih Terim Sansürünü Düzeltmek İçin Harekete Geçti Galatasaray, 1980-81 sezonundaki armasız formayı modern detaylarla yeniden üretip satışa sundu. Fatih Terim'in sansürlü tanıtımı tepki görünce düzeltildi ve tekrar yayımlandı. 1 saat önce yayınlandı! Gündem Orta Doğu’da Gerilim Tırmanıyor: Trump Erdoğan ile Görüştü Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştüğünü duyurdu. Görüşmenin detayları henüz paylaşılmadı. 1 saat önce yayınlandı! Gündem Galatasaray Sezonun Kritik Virajında Yoğun Mücadele Veriyor Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile karşılaşacak. Mart ayında 20 günde 6 resmi maç yaparak sezonun en zorlu dönemine hazırlık yapacak. 1 saat önce yayınlandı! Gündem Fenerbahçe’de Sakatlık Kabusu Süngerlendi: Nene Antalyaspor Maçında Yok Fenerbahçe, Nottingham Forest maçında sakatlanan Dorgeles Nene'nin Antalyaspor karşısında oynamasının beklenmediğini duyurdu. Ayrıca, diğer sakat oyuncuların tedavilerine devam ediliyor. 1 saat önce yayınlandı!