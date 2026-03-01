Orta Doğu’da Gerilim Tırmanıyor: Trump Erdoğan ile Görüştü

orta-dogu-da-gerilim-tirmaniyor-trump-erdogan-ile-gorustu

Orta Doğu’da gerginlik sürüyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından, ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın İngiltere ve Kuveyt’in liderleriyle de görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.

DÜNYA, SALDIRILARLA UYANDI

İran ile ABD arasındaki müzakerelerin devam ettiği bir süreçte, sabah saatlerinde İsrail ve ABD ortaklaşa saldırılar düzenledi. İsrail Savunma Bakanlığı, ülkenin İran’a “önleyici saldırı” başlattığını açıkladı. ABD Başkanı Trump da İran’a karşı “büyük bir operasyon”un hayata geçirildiğini duyurdu. Saldırılar, başkent Tahran’ın yanı sıra İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr ve Kirmanşah gibi 24 eyaletteki çeşitli noktalarda gerçekleştirildi.

CAN KAYBI 201

İran Kızılayı’nın bildirdiğine göre, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin yaşamını yitirirken, 747 kişi de yaralandı. İran ordusu, ABD ile İsrail’in saldırılarına karşılık olarak İsrail’e balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılara başladığını açıkladı. İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerdeki ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

