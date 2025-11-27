154 İşçi Gıda Zehirlenmesi Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı

Olay, Sincan bölgesindeki bir inşaat alanında gerçekleşti. İddialara göre, 120 işçi, bir yemek firmasından aldıkları yiyeceklerin ardından rahatsızlık geçirdi ve hastaneye kaldırıldılar.

GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Hastaneye başvuran işçi sayısının 154’e ulaştığı duyuruldu. Çeşitli hastanelere sevk edilen bu kişilerden 8’inin taburcu olduğu, 142’sinin tedavisinin ise acil servislerde sürdüğü bildirildi. Yoğun bakımda tedavi gören 4 işçi olduğu da belirtiliyor.

DEVAM EDEN SÜREÇ

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma süreçlerinin devam ettiği ifade edildi.