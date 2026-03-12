Noa Lang’dan Sacha Boey İle Müzik Planı

Galatasaray forması giyen Noa Lang, Liverpool karşılaşmasının ardından Ziggo Sport’a özel açıklamalarda bulundu. Daha önce müzik kariyeriyle dikkat çeken Hollandalı oyuncu, yeni bir şarkı çıkarma planları olduğunu duyurdu. “Yeni bir şeyler çıkarmak niyetindeyim” diyerek söze başlayan Lang, “Umarım yazdan önce olur. Niyetim bu.” ifadelerini kullandı.

ORTAK ÇALIŞMA BİLGİSİ

Noa Lang, bu sefer birlikte çalışabileceği biri olduğunu belirtti. “Fransız bir arkadaşımız var, Sacha Boey. O da müzik yapıyor. Kim bilir, belki bir iş birliği olur.” diyerek olasılığı gündeme getirdi. Galatasaray’ın Napoli’den satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Lang, kırmızı-sarı formayla 9 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.

