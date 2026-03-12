İran’ın Kaliforniya’ya Drone Saldırısı Tehdidi Artıyor

iran-in-kaliforniya-ya-drone-saldirisi-tehdidi-artiyor

ABD İLE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM SÜRÜYOR

ABD ile İran arasında yükselen gerilim, Amerikan güvenlik yetkililerini harekete geçirdi. FBI, İran’ın Misilleme amaçlı saldırılarında kamikaze dronlar kullanarak Kaliforniya ve Batı kıyısını hedef alabileceği ihtimaline karşı yerel polis birimlerini bilgilendirdi. Güvenlik bülteninde, özellikle Kaliforniya polis departmanlarının olası tehditlere karşı hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı.

FBI’DAN ÖNEMLİ UYARI

Taraflar arasındaki karşılıklı saldırıların devamında, FBI, ABD içindeki potansiyel tehditler hakkında güvenlik birimlerini uyararak harekete geçti. Elde edilen bilgilere dayanarak, FBI, Kaliforniya’daki polis departmanlarını İran’ın Batı Kıyısı’na yönelik drone saldırısı düzenleyebileceği konusunda uyardı.

İNSANSIZ HAVALARLA SURPRİZ SALDIRI PLANI

Şubat ayı sonunda yayımlanan güvenlik uyarısı metninde, İran’ın ABD’nin bir saldırısı durumunda, kimliği belirsiz bir gemiden insansız hava araçları fırlatarak Kaliforniya’daki hedeflere yönelme planında olduğunu ortaya koydu. Ancak FBI, böyle bir saldırının ne zaman gerçekleşeceği, nasıl olacağı, hedeflerin ne olacağı ve faillerinin kimler olduğu hakkında kesin bilgiler olmadığını da vurguladı.

RESMİ YORUM GELMEDİ

Los Angeles’taki FBI ofisinin sözcüsü, konuyla ilgili bir yorum yapmaktan kaçınırken, Beyaz Saray da sorulara resmi bir yanıt vermedi. Diğer yandan, ABD’de güvenlik birimleri, Batı kıyısındaki kritik altyapılar ve stratejik noktaların korunması için önlemleri güçlendirmiş durumda.

