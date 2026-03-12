Yeni Trafik Düzenlemesi: Multimedya Sistemleri Sınırlanıyor

yeni-trafik-duzenlemesi-multimedya-sistemleri-sinirlaniyor

2026 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK YENİ TRAFİK DÜZENLEMESİ

2026 yılında devreye girecek yeni trafik düzenlemesi, araç içi multimedya sistemlerinin kullanımına ilişkin önemli kısıtlamalar getiriyor. 27 Şubat 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7574 sayılı Kanun ile Karayolları Trafik Kanunu’nda bazı değişiklikler gerçekleştirildi. Bu düzenlemelerin temel hedefi, sürüş esnasında dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak ve trafik güvenliğini artırmak olarak belirlendi.

YENİ KURALLAR SUNULDU

Bu kapsamda, araçlarda kullanılan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarına dair yeni kurallar oluşturuldu. Sürücünün dikkatini dağıtan, görüş açısını etkileyen veya sürüş güvenliğini tehlikeye atan sistemlerin denetimi daha sıkı hale getirilecek. Yapılan değişikliklerin, trafik kazalarını azaltma ve güvenliği artırma açısından önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.

