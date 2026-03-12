Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’dan Çarpıcı Açıklamalar

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulüp gündemini FB TV’de yaptığı canlı yayında masaya yatırdı. Transfer faaliyetlerinden seçim süreçlerine, ayrılan ve katılan isimlere kadar pek çok noktada dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

SPONSORLARIMIZIN HEPSİ ŞEREFLİDİR

Sponsorluk anlaşmaları üzerindeki düşüncelerini paylaşan Saran, “Sponsorlara çok önem veriyoruz. Ama çok şükür ki bizim sponsorlarımızın hepsi şereflidir. İsmi cismi kimliği nettir. Fenerbahçe’nin hesabına giren her kuruş helaldir.” ifadelerini kullandı.

GÜNDEMİ SARSACAK AÇIKLAMALAR

Ara transfer dönemi ve kongre süreci üzerine de görüşlerini aktaran Saran, “Sezon sonu için çalışmalarımıza başladık. Eksiklerimizi biliyoruz. Transfer görüşmelerimiz var. Çok doğru transferleri sezon sonunda yapacağız. Devre arasından daha iyi ve daha kolay olacak.” dedi.

LOOKMAN TRANSFERİNDE NELER OLDU

Lookman transferinin ayrıntılarını da paylaşan Başkan, “Yurt dışı yasağım kalkar kalkmaz ilk gittiğim yer Milano oldu. Lookman için gittim. Görüşme çok iyi geçti. Kulüp yetkilileriyle görüştük. Gayet iyi geçti. Sonra apar topar dönmek zorunda kaldım. 1 hafta sonra teminat mektubu istediler. Daha önce Türk kulüplerinden para alamadıklarını söylediler. Kimseye borcumuz yok dedik. Teminat mektubu vermeyeceğiz dedik. Tamam, haklısınız dediler. Sonra süreç ilerledi. Atletico Madrid devreye girdi. Hocamızla Lookman’ı görüştürdüm. Lookman da gelmek istiyordu. 35 milyon euro’ya kadar çıktık. Ancak sonra Atalanta bir daha teminat mektubu istedi. Vermek istemedikleri belli oldu. O süreç öyle kapandı.” şeklinde konuştu.

DURAN KALSAYDI İHANET OLURDU

Takımın eski futbolcusu Jhon Duran hakkında ise Saran, “Jhon Duran ile devam ediyor olsaydık takıma da ihanet etmiş olacaktık. Çünkü artık kendisini takımın önünde tutmaya başladı. Bükreş maçına gitmeyeceğim dedi. Benim adıma bardağı taşıran son damla oldu. Fenerbahçe’de kimse maç seçemez.” açıklamalarında bulundu.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLARA KARŞIYIM

Saran, ayrıca olağanüstü genel kurullara karşı olduğunu ve “Kendi seçimimde de karşıydım, bunlar kulübe fayda getirmiyor. Şahsımla ilgili devam eden hukuki sürecin kulübümüzü çevrelemesini istemediğim için bu kararı aldım. Mayıs-Haziran’da seçim olduğu zaman bu konuşulur. Şimdi önümüzdeki 9 haftaya odaklanmalıyız.” şeklinde belirtti.

HOCAMI DA FUTBOLCULARIMI DA YEDİRMEM

Son olarak, takımında performans sorunları yaşayan futbolcularla ilgili olarak Saran, “Futbolcularımı kimseye yedirmeyeceğim. Düşmanları içeride de aramalıyız. Guendouzi’ye ‘Bu ne biçim oynuyor?’ diyen adam, hocalık yaparken kumar borcu için oyuncularından para alan bir adam. Ben bunlara hocamı da, oyuncularımı da yedirmem. Bunlar kaos istiyorlar. Bunlar kötülükle besleniyorlar. Ben hocamı da futbolcularımı da bunlara yedirmeyeceğim.” dedi.