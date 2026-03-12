Pentagon: İran Saldırılarının Maliyeti 11,3 Milyar Dolar

pentagon-iran-saldirilarinin-maliyeti-11-3-milyar-dolar

Pentagon, İran Saldırılarının Maliyetini Açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Kongre üyelerine verdikleri bilgilendirme toplantısında İran’a yönelik askeri saldırıların maliyetine dair değerlendirmelerini sunmuş durumda.

MALİYET 11,3 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

Söz konusu toplantıda, yetkililerin 28 Şubat’tan itibaren İran’ı hedef alan saldırıların ilk altı gününün maliyetinin 11,3 milyar dolardan fazla olduğunu Kongre üyelerine ilettiği bildiriliyor. Bu rakamın, Kongre’ye sunulan en kapsamlı maliyet analizi olduğu vurgulandı. Ancak bu değerlendirmede, saldırılar öncesinde bölgeye gerçekleştirilen askeri yığınak ile personel ve ekipman konuşlandırma maliyetlerinin yer almadığı ifade edildi; dolayısıyla toplam maliyetin ilerleyen dönemde önemli ölçüde artabileceği öne sürüldü.

SİLAHLI OPERASYONLAR SÜRÜYOR

ABD ve İsrail, Tahran yönetimiyle Washington arasındaki müzakereler devam ederken 28 Şubat tarihinde İran’a karşı askeri operasyona başlamış oldu. İran da buna karşılık olarak, başta İsrail ve ABD’nin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi ülkelerde belirlediği hedeflere saldırılar düzenledi. Gerçekleştirilen ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yanı sıra pek çok üst düzey yetkilinin de hayatını kaybettiği bildiriliyor. İranlı yetkililere göre, bu saldırılar sonucunda 1332 kişi yaşamını yitirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran’ın Kaliforniya’ya Drone Saldırısı Tehdidi Artıyor

İran'ın olası intikam eylemleri çerçevesinde kamikaze dronlarla ABD'nin Batı kıyısı ve Kaliforniya'yı hedef alabileceği konusunda yerel polisler uyarıldı.
Gündem

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’dan Çarpıcı Açıklamalar

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün sponsorları hakkında net konuşarak, tüm sponsorların onurlu olduğunu ve kulübe gelen her gelirin helal olduğunu vurguladı.
Gündem

Noa Lang’dan Sacha Boey İle Müzik Planı

Galatasaray'ın oyuncusu Noa Lang, Liverpool maçından sonra Sacha Boey ile birlikte müzik yapma planları olduğunu açıkladı.
Gündem

Yeni Trafik Düzenlemesi: Multimedya Sistemleri Sınırlanıyor

Araçlardaki multimedya ekranlarının yasaklanması gündemde, ancak CarPlay ve Android Auto gibi sistemlerin kullanımına devam edilip edilmeyeceği merak konusu.
Gündem

Modifiye Araç Cezaları Artıyor: Sahipler Tepki Göstermeye Başladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, modifiyeli araçlarla ilgili yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.