Pentagon: İran Saldırılarının Maliyeti 11,3 Milyar Dolar

Pentagon, İran Saldırılarının Maliyetini Açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Kongre üyelerine verdikleri bilgilendirme toplantısında İran’a yönelik askeri saldırıların maliyetine dair değerlendirmelerini sunmuş durumda.

MALİYET 11,3 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

Söz konusu toplantıda, yetkililerin 28 Şubat’tan itibaren İran’ı hedef alan saldırıların ilk altı gününün maliyetinin 11,3 milyar dolardan fazla olduğunu Kongre üyelerine ilettiği bildiriliyor. Bu rakamın, Kongre’ye sunulan en kapsamlı maliyet analizi olduğu vurgulandı. Ancak bu değerlendirmede, saldırılar öncesinde bölgeye gerçekleştirilen askeri yığınak ile personel ve ekipman konuşlandırma maliyetlerinin yer almadığı ifade edildi; dolayısıyla toplam maliyetin ilerleyen dönemde önemli ölçüde artabileceği öne sürüldü.

SİLAHLI OPERASYONLAR SÜRÜYOR

ABD ve İsrail, Tahran yönetimiyle Washington arasındaki müzakereler devam ederken 28 Şubat tarihinde İran’a karşı askeri operasyona başlamış oldu. İran da buna karşılık olarak, başta İsrail ve ABD’nin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi ülkelerde belirlediği hedeflere saldırılar düzenledi. Gerçekleştirilen ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yanı sıra pek çok üst düzey yetkilinin de hayatını kaybettiği bildiriliyor. İranlı yetkililere göre, bu saldırılar sonucunda 1332 kişi yaşamını yitirdi.