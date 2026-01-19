16 Yaşındaki Genç Bıçaklı Saldırıya Uğradı

FIRINDA BIÇAKLI SALDIRI: İKİ GENÇ YARALANDI

İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi’nde bir fırının pastane bölümünde oturan gençler, yanlarındaki kişinin bıçakli saldırısına maruz kaldı. Kavgaya ortamda bulunan diğer masadakiler de müdahil olurken, bıçaklanan A.E.A. (17) ve B.K. (19) çeşitli yaralar aldı. Olayın duyulmasının ardından hemen polis ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalelerin ardından yaralılar ambulansla Samsun Şehir Hastanesi’ne sevk edildi ve tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi. Saldırgan olay sonrası hızla kaçarken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.K.’yi tespit ederek gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma hala devam ediyor.

ATEŞKES YERİNE KAN DÖKÜLDÜ: TEKRARLANAN CURCUNA

16 yaşındaki Atlas Çağlayan, 16 Ocak’ta Güngören’deki bir kafede arkadaşlarıyla otururken başka bir grupla yan bakma yüzünden tartışmaya girdi. Başlangıçta kafenin içinde cereyan eden tartışma, kısa sürede dışarı taşarak daha da büyüdü. Bu esnada, 15 yaşındaki bir çocuk, Atlas’ı göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bıçaklanan çocuğu hastaneye ulaştırdı ancak yapılan müdahalelere rağmen 16 yaşındaki Atlas kurtarılamadı. 15 yaşındaki zanlı ise gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Bu olay, Ahmet Minguzzi cinayetini hatırlattı ve Atlas’ın ailesi, Ahmet Minguzzi’nin ailesi gibi bu durumu endişeyle izleyerek katilin en ağır cezayı almasını talep ediyor.