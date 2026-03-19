Galatasaray Liverpool Maçında Sınıfta Kaldı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Liverpool’a 4-0’lık bir skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti. Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, Liverpool maçı sonrası düşüncelerini paylaştı.

BURAYA KADAR ÇOK MÜCADELE VERDİK

Lemina, “Liverpool turu geçmek için her şeyi yaptı, biz onların seviyesine yaklaşamadık. Buraya kadar çok mücadele verdik. İyi bir takıma karşı kaybettiğimizin farkındayız ama daha fazlasını istiyorduk.” şeklinde konuştu.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM

Sakatlık yaşayan takım arkadaşları ile ilgili de Lemina, “Victor Osimhen ve Noa Lang’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

ÇOK DAHA İLERİ GİTMEK İSTERDİK

Tur hakkında düşüncelerini ileten deneyimli futbolcu, “Çok daha ileri gitmek isterdik. Biz de iyi takım kurduk. Çok maça çıktık. Liverpool gibi bir takımla mücadele ettik. Bir yandan gurur duyuyoruz, bir yandan çok üzgünüz.” sözlerini sarf etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Çeyrek Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanşları sona erdi; Sporting CP, Arsenal, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Liverpool, Barcelona, Bayern Münih ve Atletico Madrid çeyrek finale adını yazdırdı.
Gündem

Galatasaray'da Victor Osimhen Kolunu Sardı

Galatasaray'ın forvet oyuncusu Victor Osimhen, Liverpool ile oynanan maçta ilk yarıda sakatlık geçirdi. Bu durum, takımın performansını etkileme potansiyeline sahip.
Gündem

Gündem

Buruk: Liverpool Maçında Hakem Çok Kötüydü

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı sonrası hakemle ilgili sert eleştirilerde bulundu, dünyanın en iyi hakemini beklediklerini belirtti.
Gündem

Noa Lang Liverpool Maçında Talihsiz Kaza Geçirdi

Galatasaray’ın forveti Noa Lang, Liverpool karşılaşmasında yaşadığı şanssızlık nedeniyle oyundan alınmak zorunda kaldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.