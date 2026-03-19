Galatasaray Liverpool Maçında Sınıfta Kaldı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Liverpool’a 4-0’lık bir skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti. Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, Liverpool maçı sonrası düşüncelerini paylaştı.

BURAYA KADAR ÇOK MÜCADELE VERDİK

Lemina, “Liverpool turu geçmek için her şeyi yaptı, biz onların seviyesine yaklaşamadık. Buraya kadar çok mücadele verdik. İyi bir takıma karşı kaybettiğimizin farkındayız ama daha fazlasını istiyorduk.” şeklinde konuştu.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM

Sakatlık yaşayan takım arkadaşları ile ilgili de Lemina, “Victor Osimhen ve Noa Lang’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

ÇOK DAHA İLERİ GİTMEK İSTERDİK

Tur hakkında düşüncelerini ileten deneyimli futbolcu, “Çok daha ileri gitmek isterdik. Biz de iyi takım kurduk. Çok maça çıktık. Liverpool gibi bir takımla mücadele ettik. Bir yandan gurur duyuyoruz, bir yandan çok üzgünüz.” sözlerini sarf etti.