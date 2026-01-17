17 Suçlu Türkiye’ye İade Edildi: İçişleri Bakanı Açıklama Yaptı

17-suclu-turkiye-ye-iade-edildi-icisleri-bakani-aciklama-yapti

Haklarında arama kararı bulunan 17 suçlu Türkiye’ye geri getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12 suçlu ile ulusal seviyede aranan beş suçlunun Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.

ULLUSLARARASI İADE OPERASYONU

Yerlikaya, uyuşturucu madde ithal etme suçundan kırmızı bültenle aranan İ.F.’nin Belarus’ta, çocuğun cinsel istismarı suçundan kırmızı bültenle aranan E.T.’nin Almanya’da, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kırmızı bültenle aranan A.B.’nin yine Almanya’da yakalandığını belirtti. Ayrıca, uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan K.B. ve Ö.V.’nün de Almanya’dan iade edildiğini ifade etti. Yerlikaya, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kırmızı bültenle aranan D.H.’nin bu ülkede yakalandığını da ekledi.

DİĞER İADELER VE YAKALANMALAR

Almanya’dan Türkiye’ye getirilen M.D. isimli şüpheli, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlamasından dolayı kırmızı bültenle aranıyordu. Yerlikaya, kasten yaralama suçundan kırmızı bültenle aranan R.Ö.’nün Irak’ta, nitelikli yağma ve hırsızlık suçlarından aranan R.Y.’nin Kırgızistan’da ve çocuğun cinsel istismarı ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan M.U.’nun ise Kosova’da yakalandığını ve iade edildiğini aktardı.

ULUSAL SEVİYEDE ARANAN SUÇLULAR

Göçmen kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle aranan O.Y., Yunanistan’dan, kasten öldürme suçundan aranan İ.D. ise Bosna Hersek’ten Türkiye’ye iade edildi. Ayrıca, ulusal seviyede aranan B.G., M.D., S.T., M.S. ve H.M.K. isimli kişiler de bulundukları ülkelerden Türkiye’ye iade edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trump’tan Erdoğan’a Gazze Barış Kurulu Daveti

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yürütülecek ateşkesin ikinci aşaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze Kurulu'na davet etti.
Gündem

Galatasaray İtalya’da İki Yıldız İçin Pazarlık Yapıyor

Galatasaray, İtalya'da Abdullah Kavukcu önderliğinde Milan'dan Fofana ve Inter'den Hakan Çalhanoğlu ile transfer görüşmeleri yaptı. Hakan Çalhanoğlu, teklife yanıt verdi.
Gündem

İstanbul’daki Uyuşturucu Soruşturmasında Ümit Karan Tutuklandı

Ümit Karan, ünlülere yönelik yapılan soruşturma kapsamında tutuklanarak, ifadesinde arkadaşlarının torbacı olarak gösterildiğini belirtti. Ayrıca, sevgilisinin ifadelerinin etkili olduğunu kaydetti.
Gündem

Kasımpaşa’dan Fenerbahçe’ye Üçüncü Transfer Duyurusu

Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun Kasımpaşa'ya kiralanması işlemini resmi olarak TFF'ye duyurdu.
Gündem

IFAB’dan Önemli Değişiklik: Duran Toplarda Geri Sayım

Futboldaki zaman kayıplarını azaltmak amacıyla IFAB, kalecilere yönelik 8 saniye kuralını uyguladı. Şimdi taç ve kale vuruşlarına yönelik de geri sayım önerisi değerlendiriliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.