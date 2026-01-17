17 Suçlunun Türkiye’ye İadesi Gerçekleşti

17 SUÇLU TÜRKİYE’YE İADE EDİLDİ

Haklarında arama kararı bulunan 17 suçlu, Türkiye’ye geri getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12 suçlunun yanı sıra ulusal düzeyde aranan beş kişinin Türkiye’ye iade edildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, uyuşturucu madde ithal etme suçlamasından ötürü kırmızı bültenle aranan İ.F.’nin Belarus’ta, çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan E.T.’nin Almanya’da ve kasten öldürmeye teşebbüs suçuyla aranan A.B.’nin yine Almanya’da yakalandığını ifade etti. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan K.B. ve Ö.V.’nin de Almanya’dan Türkiye’ye iade edildiği bilgisini paylaştı. Ayrıca, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarıyla aranan D.H.’nin de Almanya’da yakalandığını vurguladı.

ALMANYA VE DİĞER ÜLKELERDEN İADELER

Almanya’dan iadesi gerçekleşen M.D. isimli şüpheli, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçlamasından ötürü kırmızı bültenle aranıyordu. Yerlikaya, kasten yaralama suçundan kırmızı bültenle aranan R.Ö.’nün Irak’ta, nitelikli yağma ve hırsızlıktan aranan R.Y.’nin Kırgızistan’da, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla aranan M.U.’nun ise Kosova’da yakalandığını ve iade edildiğini bildirdi.

Uluslararası düzeyde önemi haiz bir operasyon olarak, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan O.Y.’nin Yunanistan’dan ve kasten öldürme suçlamasıyla aranan İ.D. isimli kişinin Bosna Hersek’ten Türkiye’ye iade edildiği kaydedildi. Ayrıca ulusal seviyede aranan B.G., M.D., S.T., M.S. ve H.M.K. isimli şahıslar da bulundukları ülkelerden Türkiye’ye geri getirildi.