İsrail İle Ortak Operasyonda Hedef 1700 Geçti

ABD ordusu, “Destansı Öfke Operasyonu” kapsamında İsrail ile birlikte İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarına dair bilgilendirme yaptı.

GÜDÜMLÜ FÜZE DESTROYERLERİ EZİCİ BİR ATEŞ GÜCÜ SAĞLIYOR

Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, cumartesi günü itibarıyla yapılan saldırılarda 1,700’den fazla hedefin imha edildiği aktarıldı. Başka bir ifade ile, “ABD Donanması’na ait güdümlü füze destroyerleri, bölgedeki sulardan kesintisiz olarak gece gündüz etkileyici bir ateş gücü sağlıyor” denildi. Ayrıca CENTCOM’un yaptığı paylaşımda, ABD Donanması’na ait savaş gemilerinden ateşle atılmış çeşitli güdümlü mühimmatların görüntüleri de yer aldı.

İRAN REJİMİNİN ÖLDÜRÜCÜ İHA’LARI ORTA DOĞU’DA BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR

Açıklamada İran yönetimi, “bölgedeki diğer ülkelere azami zarar verme girişiminde bulunmakla” itham edildi. İran’a ait füze fırlatma rampalarının imha edilme anlarına dair görüntülerin de yer aldığı paylaşımda, “İran rejimi, bölge genelinde maximum zararı vermek amacıyla mobil fırlatma rampaları kullanarak ayrım gözetmeksizin füze atışları yapıyor. ABD güçleri bu tehditleri avlıyor ve özür dilemeden veya tereddüt etmeden onları ortadan kaldırıyor” ifadesine yer verildi. Ayrıca, İran’a ait insansız hava araçlarının (İHA) vurulma anlarının anlatıldığı bir açıklamada ise, “İran rejiminin öldürücü İHA’ları son yıllarda Orta Doğu’da tehdit unsuru oluyor. Bu İHA’lar artık tolere edilebilir bir risk değil” denilerek durumun ciddiyeti vurgulandı.