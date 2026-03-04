Trafik Kanunu’ndaki Değişiklikler Hız Sınırlarını Yeniden Belirliyor

Trafik Kanunu’nda gerçekleştirilen değişiklikler, 27 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile birlikte, Trafik Kanunu’na bir dizi madde eklenirken, şehir içi ve şehir dışı hız sınırları hakkında farklı yorumlar yapılmaya başlandı.

RADAR TOLERANSI KALDIRILDI MI?

Şehir içi hız sınırlarında radarlar için uygulanan yüzde 10 toleransın kaldırıldığı iddia ediliyordu. Ancak, bu yorumlar hatalı. Değişiklikle birlikte hız ceza sisteminde geçmişte olan oransal artış yerine, kademeli bir rakamsal artışa geçildiği ve yerleşim yeri içi ile dışı arasında bir ayrım yapıldığı vurgulanıyor. Yüzde 10 tolerans uygulamasının devam ettiğini belirtmekte fayda var; yani hız limiti yüzde 6 oranında aşıldığında ceza uygulanması söz konusu değil.

YÜZDE 10 TOLERANSIN DEVAMLIĞI

Yeni düzenlemede, otomobiller için yerleşim yeri içindeki hız limiti 50 km olarak kalırken, sürücüler bu limiti 5 km kadar aşma hakkına sahip. 56 km/s hızla radara yakalanan sürücülere ceza kesileceği belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı, 2025 yılının Ekim ayında açıklamalarında, “Yerleşim yerlerinde 50 km/saat olan hız sınırında yüzde 10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 km/saat üzerinden verilmektedir” ifadesini kullanmıştı. Eski uygulamalarında olduğu gibi, bu toleransın yürürlükte olduğu ifade ediliyor.

ŞEHİR DIŞI HIZ SINIRI 10 KM AŞILABİLİR

Hız limitlerinin şehirlerarası çift yönlü yollarda 90 km, bölünmüş yollarda 110 km, devlet işletimi olan otoyollarda 130 km ve yap işlet devret otoyollarında ise 140 km olarak belirlendiği aktarıldı. Yapılan yeni düzenlemeye göre, sürücüler bu limitleri 10 km aşabilir. Örneğin, hız limiti 90 km olan yollarda 100 km, 110 olan yollarda 120 km ve benzeri hızlarda kademeli radar cezaları uygulanacak. Önceki sistemde olduğu gibi, yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayollarında 90 km/saat hız sınırına yüzde 10 tolerans uygulanması devam ediyor.

HIZ SINIRI VE CEZALARI

Yerleşim yeri içindeki hız sınırlarının 50 km olduğu, ceza uygulamasının 56 km’den başladığı bilgisi vurgulanıyor. Hız sınırını 56-65 km/s aşanlara 25 bin TL, 66 km/s ve daha fazla aşanlara 30 bin TL ceza kesileceği ifade ediliyor. Hız sınırını 46 km/s aşan sürücülere ise yaptırımlar artıyor. 96 km sürat ile bu sınır aşıldığında, 20 bin TL ceza ve 30 gün ehliyete el konulması söz konusu. Ayrıca, 5 kez арипaisesti aşıldığında ehliyetin süresiz olarak geri alınacağı ve psikolog raporu ile teslim edileceği bilgisi de yer alıyor.

YERLEŞİM YERİ DIŞINDA CEZALAR

Şehirler arası yollar için ceza düzenlemeleri hakkında detaylar verildi. Örneğin, hız sınırını 11-15 km/s aşanlar için 2 bin TL, 16-20 km/s aşanlar için 4 bin TL ceza uygulanacak. Hız sınırını 51 km aşan sürücülere her seferinde ehliyete el koyma yaptırımı uygulanacak. Örnek vermek gerekirse, 110 km hız sınırı olan bir yolda hız 180 km’ye ulaşırsa, bu durumda 20 bin TL ceza ve 30 gün ehliyete el konulacak.

YENİ CEZA MİKTARLARI

Daha önceki sistemde yapılan ceza uygulamalarının kıyaslamasına göre, yerleşim yerlerinde hız sınırını yüzde 30 oranında ihlal eden sürücüler 2 bin 719 TL yerine 4 bin TL ceza alacak. Ayrıca, hız sınırını yüzde 50 yani 76 km/s ile aşan sürücüler için de yeni sistemde 8 bin TL ceza uygulanacak. Eski sistemdeki en yüksek ceza 11 bin 629 TL iken, yeni düzenleme ile birlikte en yüksek ceza 30 bin TL’ye çıkarıldı. Bu durumda, hız sınırlarını aşan sürücülere 18 bin 371 TL daha fazla ceza uygulanabileceği ifade ediliyor.