Teşkilat Dizisine Yıldıray Şahinler Katıldı

teskilat-dizisine-yildiray-sahinler-katildi

Teşkilat dizisine yeni bir isim katılıyor

TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Burak Arlıel’in yönetmenliğinde ilerleyen ve başrollerini Tolga Sarıtaş ile Rabia Soytürk’ün paylaştığı bu yapım, istihbarat teması ve yüksek tempolu sahneleriyle izleyici kitlesini genişletiyor. Pazar akşamlarına damga vuran dizi, oyuncu kadrosuna Yıldıray Şahinler’i ekledi.

DAVUT, TEŞKİLAT’TA

Yeni katılan Yıldıray Şahinler’in canlandıracağı Davut karakteri, hikayenin kırılma noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Duyumlara göre Davut, operasyonel süreçlerde önemli bir rol üstlenecek ve stratejik hamleleriyle güç dengelerini etkileyecek. Ayrıca, karakterin dost mu yoksa tehdit unsuru mu olduğu sorusu, senaryonun en büyük gizemlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

