Fatih Tekke’den Onuachu’ya Yıldız Oyuncu Vurgusu

Trabzonspor, Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son hafta karşılaşmasında Başakşehir’i 4-2 mağlup ederek grup ikincisi olarak çeyrek finale adını yazdırdı. Maç sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kritik değerlendirmelerde bulundu.

ZOR MAÇ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Tekke, mücadeleyi değerlendirirken, “Zor maç olacak demiştik. Çok basit iki top kaybıyla iki gol yedik. Arka arkaya gelen goller ve kırmızı kart derken, bizim için olumlu bir Trabzonspor’un, oyunu kontrol eden taraf olması lazımdı. İlk yarıda bazı oyuncuların, belirli zaman dilimlerinde sezon boyunca forma giyememesinden kaynaklı sıkıntılar yaşadık. Genel hatlarıyla olumlu bir maçtı. Mağlup olabilirdik ama çalıştığımız şekilde gitti. Basit hatalar devam ediyor!” dedi.

LOVIK KONUSUNDA RİSK ALMADIK

Tekke, Lovik’in durumu hakkında da bilgi verirken, “Bu süreçte en zor kadroyu oynadık. İyi ve güçlü bir kadro ile burayı geçmek önemliydi. Şimdi önümüzde Kayseri maçı var. Yine zor bir maç olacak. Dinlenip bu maça hazırlanmamız gerekiyor. Lovik’in arka adalesinde hissettiği bir ağrı vardı. Oynamak istiyordu ancak risk almak istemedim. Çok ufak şeyler 2-3 haftalık bir sakatlığa dönüşebiliyor, şimdilik bu durumu 4-5 günle atlatabiliriz. Sahada yer alan tüm oyuncular ellerinden geleni yaptı.” ifadelerine yer verdi.

ONUACHU’YA GÜVENİYOR

Tekke, Trabzonspor’un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu hakkında da değerlendirmelerde bulundu. “Onuachu’yu ilk gördüğümde, ona gol kralı diyordum. Özel yetenekleri var. Kendisi için istediğim daha iyisi olması. Yani basit top kayıplarını azaltırsa, daha fazla gol fırsatı yaratabiliriz. Onuachu’dan oldukça memnunuz. Tek başına gol atmıyor, tüm takımın başarısı ile mutluyuz. Performansı iyiydi, çok sayıda gol attı. Antrenmanlardaki hâkimiyeti de oldukça yüksek. Üç oyuncu 40 gol civarında, Onuachu’nun en beğendiğim yönü ise antrenman karnesi. Her seferinde yüzde yüz performans sergiliyorlar. Takıma teşekkür etmemiz gerek; sonuç tek bir oyuncuya bağlı olamaz. Ciddi bir emek harcandı. Tüm oyuncular çok çalışıyor. Her söylediğimizi uygulamaya çalışıyorlar. Bazen eksik, bazen fazla; ama mütevazı bir şekilde mücadelemize devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.