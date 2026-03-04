Volkswagen İki Milyon Elektrikli Araç Üretimini Geçti

Alman otomotiv devi Volkswagen, elektrikli otolar üretiminde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Dresden’deki Şeffaf Fabrika’da müşterisine sunulan bir ID.3 modeli ile birlikte, marka küresel ölçekte ürettiği tamamen elektrikli araç sayısını iki milyona çıkardı.

SATIŞLARDA LİDERLİK SUV MODELLERİNİN

Markanın elektrikli araç satışlarındaki en büyük payın sahibi olan ID.4 ve ID.5 SUV modelleri, yaklaşık 901 bin adetlik küresel satış rakamıyla dikkat çekiyor. Kuzey Amerika pazarı dışında kalan ID.3, 628 bin adetle ikinci sırayı alırken, daha büyük premium ID.7 modeli de 132 bin adetlik satış hacmine ulaştı.

AVRUPA PAZARI BÜYÜMENİN İTİCİ GÜCÜ OLDU

Volkswagen’in yakaladığı bu etkileyici üretim hızının ardında, Avrupa pazarında her beş araçtan birinin elektrikli olması yer alıyor. Nisan 2025’te ilk milyonuncu elektrikli aracı üreten şirket, bu bölgedeki lider konumu sayesinde üretimini bir yıldan daha kısa bir süre içerisinde iki katına çıkarmayı başardı.

YENİ UYGUN FİYATLI MODELLER YOLDA

Elektrikli araç portföyünü hızla genişletmeyi hedefleyen Volkswagen, bu yıl yenilenen ID.4 modelini ID. Tiguan adıyla piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, yakın gelecekte uygun fiyatlı ID. Polo, ilk elektrikli GTI olan ID. Polo GTI, ID. Cross ve elektrikli ID. Golf gibi yeni modellerle rekabeti artıracak.