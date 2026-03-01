17 Yaşındaki Çocuğun Bıçağıyla Saldırısı: Gözaltı

17-yasindaki-cocugun-bicagiyla-saldirisi-gozalti

17 YAŞINDAKİ ÇOCUK BIÇAKLANDI

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 17 yaşındaki bir genç, akranı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay, oyun oynamak amacıyla internet kafeye giden R.U.’nun, henüz belirlenemeyen bir sebeple yanındaki B.A. ile tartışması sonucunda meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen anlarda, R.U., tartıştığı sırada beline elini götürerek sakladığı bıçağı çıkarıp B.A.’ya saldırdı.

SAVUNMA HAREKETİYLE KURTULDU

B.A., üstüne gelen bıçaklı saldırıya karşılık vererek R.U.’nun bıçak tutan eline sarıldı ve bu sayede daha fazla darbe almanın önüne geçti. İkili, kafenin dışına çıkarak çevredekilerden yardım talep etti. Bu esnada, R.U. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Çevredekiler ise hemen sağlık ekiplerine haber verdi ve ambulans, B.A.’yı hastaneye kaldırdı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ŞÜPHELIYİ YAKALADI

B.A., karnından ve göğsünden bıçakla yaralanarak Kütahya’daki hastaneye sevk edildi. Olayın ardından kaçan R.U., polisin bir saatlik takibi sonrasında yakalandı ve gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

