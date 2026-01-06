19 İlin Valisi Değişti 7 Yeni Vali Atandı

19-ilin-valisi-degisti-7-yeni-vali-atandi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan kararname doğrultusunda, 19 ilin valisi değiştirilirken, 7 ilin valisi de “vali-mülkiye başmüfettişliği” görevine atandı. 6 Ocak 2026 tarihli ve 2026/1 sayılı kararnameye göre, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Iğdır Valisi Ercan Turan, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, yeni görevlerine getirildi.

19 İLİN VALİLERİNDE DEĞİŞİM

Kararname çerçevesinde, Mehmet Fatih Çiçekli Ardahan’a, Mustafa Fırat Taşolar Iğdır’a, Cahit Çelik Bingöl’e, Mustafa Koç Giresun’a, Hayrettin Çiçek Karaman’a, Ahmet Hamdi Usta Yalova’ya, Tahir Şahin Trabzon’a, Mehmet Makas Düzce’ye, Mehmet Fatih Serdengeçti Osmaniye’ye, Erdinç Yılmaz Eskişehir’e, Yavuz Selim Köşger Denizli’ye, Mustafa Yavuz Adana’ya, Murat Duru Aksaray’a, Ömer Kalaylı Kilis’e, Hüseyin Engin Sarıibrahim Kırıkkale’ye, Oktay Çağatay Karabük’e, Nedim Akmeşe Niğde’ye, Hüseyin Çakırtaş Çankırı’ya ve Önder Bozkurt Ağrı’ya vali olarak atandı.

