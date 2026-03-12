İsrail ve İran Arasındaki Çatışmalar Tırmanıyor

ABD-İsrail ve İran arasında süregelen çatışmalar, 13. gününe girdi. Orta Doğu’yu savaş alanına çeviren bu gerginlikte, gece saatlerinde her iki taraftan karşılıklı saldırılar gerçekleşti.

İSRAİL’DEN KANLI SALDIRI

İsrail ordusu, Beyrut’un güneyindeki Ramle Beyda bölgesine hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, yapılan bombardımanda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Ayrıca, Lübnan medyasına yansıyan bilgilere göre, İsrail ordusu Beyrut’un güneyinde bulunan Armun bölgesine de bir evin hedef alındığı bir diğer saldırı gerçekleştirdi.

İRAN’DAN İSRAİL’E MİSİLLEME

İran, bu saldırılara karşılık olarak Tel Aviv dahil olmak üzere birçok İsrail bölgesine füzelerle misillemede bulundu. İsrail ordusu, İran tarafından fırlatılan füzeleri engellemek amacıyla hava savunma sistemlerini devreye soktuğunu açıklarken, tehdit altında bulunan bölgelere cep telefonları aracılığıyla uyarı mesajları gönderildi. Bu saldırılar sırasında Tel Aviv genelinde sirenler uzun süre çalmaya devam etti. Israil basını, Hizbullah’ın da eş zamanlı olarak Lübnan’dan saldırıda bulunduğuna dair bilgiler aktardı. İsrail acil yardım servisi Magen David Adom, misilleme dalgası sonrasında yaralı ihbarı alınmadığını bildirdi.

İSRAİL’İN LÜBNAN’A SALDIRILARI

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’dan fırlatıldığı belirlenen füzeler üzerine ülkenin kuzeyinde sirenlerin başlatıldığını söylemişti. Daha sonrasında Lübnan genelinde hava saldırılarına geçen ordunun, başkent Beyrut’u da hedef alarak havadan ve denizden yoğun bombardımanlar düzenlediği kaydedildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart’tan itibaren düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 634’e, yaralı sayısının ise 1586’ya ulaştığını duyurdu. Ayrıca, Lübnan hükümeti, 2 Mart’tan bu yana 816 bin 700 kişinin barınma merkezlerine başvurduğunu bildirdi.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

ABD ve İsrail, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakerelerin devam ettiği sırada 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırılara başladı. İran ise, bu saldırılara karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi çeşitli bölge ülkelerine saldırılar düzenledi. ABD-İsrail ortak saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve birçok üst düzey yetkilinin de hayatını kaybettiği bildiriliyor. İranlı yetkililer, bu saldırılarda ölü sayısının 1348’i bulduğunu, yaralı sayısının ise 17 bine aştığını ifade etti.

