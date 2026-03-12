Akaryakıtta İndirim Uygulaması Başladı

Petrol fiyatlarındaki düşüş, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. 12 Mart Perşembe gününden itibaren benzinin litre fiyatında 3 lira, motorinin litre fiyatında ise 4 lira 58 kuruşluk bir indirim uygulamaya alındı. Ancak, eşel mobil sistemi nedeniyle bu indirimlerin tamamı pompa fiyatlarına yansımadı.

AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM

Yapılan düzenlemeye dayanarak, benzindeki 3 liralık indirimin yalnızca 75 kuruşu gerçek pompa fiyatlarına yansıdı. Motorin için belirtilen 4 lira 58 kuruşluk indirimin pompadaki yansıması ise 1 lira 15 kuruş oldu. Geri kalan tutar ise vergi ayarlamalarıyla denge sağlandı.

PETROL FİYATLARI JEOPOLİTİK GERİLİMLERİN ETKİSİNDE

Küresel petrol fiyatları, 28 Şubat’ta başlayan ve devam eden ABD/İsrail ile İran arasındaki savaşın oluşturduğu jeopolitik riskler doğrultusunda dalgalı bir seyir sergiliyor. Uluslararası piyasalardaki bu dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarındaki belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

HÜKÜMET FİYAT ARTIŞLARINI VERGİYLE DENGELİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 5 Mart’ta yaptığı açıklamalarda akaryakıt fiyatlarındaki artışların yaklaşık yüzde 75’inin vergi düzenlemeleriyle dengelendiğini belirtmişti. Türkiye’de uygulanmakta olan eşel mobil sistemiyle akaryakıt fiyatlarının tüketiciye daha sınırlı bir şekilde yansıması hedefleniyor.

12 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 60.39 TL

Motorin: 64.16 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 60.23 TL

Motorin: 64.00 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara

Benzin: 61.35 TL

Motorin: 65.27 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir

Benzin: 61.63 TL

Motorin: 65.55 TL

LPG: 30.29 TL