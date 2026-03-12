Beşiktaş’tan TFF’ye Yanıt Beklentisi Vurgusu

Beşiktaş, daha önce yönelttiği soruların henüz yanıtlanmadığına dikkat çekerek TFF’den yeni bir açıklama istedi. Siyah-beyazlı kulüp, resmi bir açıklama yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: “8 Mart 2026 tarihli ‘Türkiye Futbol Federasyonu’na Açık Çağrımızdır’ başlıklı duyurumuzdan bu yana Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan endişelerimizi giderecek bir yanıt alamadık. Başkanımız Serdal Adalı’nın basın mensuplarına yaptığı açıklamaya göre, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ‘Ölü taklidi’ yapmaya devam ederken; TFF VAR Koordinatörü Joao Capela ile Hakem Eğitmeni Jouni Hyytia’nın aceleyle yayına çıkmalarını dikkat çekici buluyoruz. Beşiktaş JK olarak muhatabımız Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dur. ‘Türkiye Futbol Federasyonu’na Açık Çağrımızdır’ başlıklı açıklamamızdaki sorularımız geçerliliğini koruyor. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan, şeffaf yönetim anlayışı çerçevesinde sorularımıza yanıt vermesini ve talep ettiğimiz görüntüleri bizimle paylaşmasını bir kez daha istiyoruz.”