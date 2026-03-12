Trump’tan Skandal Sözler: Geminin Batırılmasını Sorguladı

Jacob Trump, Kentucky eyaletinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda mürettebatın yaşamını yitirdiğini belirtti. Trump, söz konusu geminin batırılması kararını sorguladığını ifade ederek, “Onlara, ‘Neden onları öldürdük? Neden yakalayıp da donanmamızda kullanmadık?’ diye sordum.” şeklinde konuştu.

GENERALLERDEN ‘DAHA EĞLENCELİ’ CEVABI

Trump, generallerin bu kişilerin ABD donanmasında görev yapmaya uygun olmadığını söylediğini aktararak, “Neden onları vurmak zorundayız?’ dedim. Generallerimden biri de ‘Efendim, bu daha eğlenceli.’ diye yanıt verdi.” dedi.

İRAN’A AİT GEMİ BATTIKTEN SONRA ZARAR GÖRDÜ

Sri Lanka Donanması, 4 Mart tarihinde Galle kenti açıklarında “imdat” çağrısı yapan İran Donanmasına ait “IRIS Dena” isimli geminin, Hint Okyanusu’nda battığını doğruladı. İran ordusu, 136 mürettebat bulunan gemide 104 askerin yaşamını yitirdiğini, 32 personelin de yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı. ABD Savunma Bakanı, Sri Lanka açıklarındaki İran gemisinin denizaltıdan fırlatılan torpidoyla batırıldığını duyurdu. Sri Lanka, İran’a ait savaş gemisinin batırılmasının ardından bu ülkeye ait ikinci geminin kontrolünü de ele geçirdi.