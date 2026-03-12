Türkiye Ve 7 Ülkeden Mescid-i Aksa Açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanları tarafından ortak bir bildiri yayımlandı.

TÜRKİYE VE 7 ÜLKE İSRAİL’İ KINADI

Yayımlanan açıklamada, “Kudüs Eski Şehre ve şehirdeki ibadet yerlerine erişime yönelik güvenlik kısıtlamaları ile Eski Şehir’deki diğer ibadet yerlerine yönelik ayrımcı ve keyfi erişim sınırlamaları uluslararası insancıl hukuk, tarihi ve hukuki statüko ile ibadet yerlerine engelsiz erişim ilkesi dahil uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil etmektedir.” ifadesi kullanıldı. Bakanlar, hukuka aykırı olarak öne sürülen bu tedbirlerin ve İsrail’in Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif ve ibadet edenlere yönelik sürdürdüğü provokatif eylemlerin kesin bir dille reddedildiğini belirtti. Ayrıca, İsrail’in işgal altındaki Kudüs üzerinde veya burada bulunan İslami ve Hristiyan kutsal mekanlar üzerindeki herhangi bir egemenliğe sahip olamayacağının altı çizildi.

MESCİD-İ AKSA’NIN AİDİYETİ VURGULANDI

Açıklamada, bakanların Mescid-i Aksa’nın 144 dönümlük alanının tamamen Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu vurguladığı, Ürdün Evkaf ve İslami İşler Bakanlığı’nın Kudüs Evkaf ve Mescid-i Aksa İşleri İdaresi’nin bu kutsal alanın yönetimi ve girişlerin düzenlenmesi konusunda özel yetkiye sahip yasal bir mercî olduğu belirtilerek bu hususa tekrar dikkat çekildi.

Bakanlar, “işgalci güç İsrail’e Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapatmaya bir an evvel son vermesi, Kudüs Eski Şehri’ne erişime yönelik kısıtlamaları kaldırması, ibadet etmek isteyen Müslümanların camiye erişimini engellemekten imtina etmesi” gerektiği çağrısını yaptı. Ayrıca uluslararası toplumun, Kudüs’teki İslami ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik devam eden ihlalleri ve hukuka aykırı uygulamaları durdurmak amacıyla İsrail’i zorlama kararlılığında bir tutum sergilemeye davet edildiği ifade edildi. Açıklamanın sonunda, “Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Suudi Arabistan Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dışişleri Bakanları, İsrail işgal makamlarının özellikle mübarek ramazan ayı süresince ibadet etmek isteyen Müslümanlara Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif’i kapalı tutmaya devam etmesini kınamaktadır.” ifadesi yer aldı.