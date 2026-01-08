19 Yaşındaki Enes Doğan Sokak Kavgasında Hayatını Kaybetti

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde, 62008 Sokak’ta gerçekleşti. Enes Doğan, sokakta karşılaştığı bir kişiyle bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya girdi. Kısa süre içinde çatışmaya dönüşen bu olay sonucunda, saldırgan Doğan’ı vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklayan bir eylemde bulundu. Doğan, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kayıplara karıştı.

KANLI SALDIRI HANGİ NEDENLE GERÇEKLEŞTİ?

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği incelemede Doğan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Doğan’ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Olayla ilgili olarak polis, saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yetkililer, tanıkların ifadeleri doğrultusunda hareket ederek, şüphelinin tespit edilmesi amacıyla araştırmalarını sürdürüyor.