19 Yaşındaki Enes Doğan Sokakta Hayatını Kaybetti

Olay, Seyhan ilçesinin Reşatbey Mahallesi’nde bulunan 62008 Sokak’ta gerçekleşti. Enes Doğan, sokakta karşılaştığı bireyle henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü bir tartışma yaşadı. Kısa süre içinde kavgaya dönüşen bu olayda, şüpheli kişi, Doğan’ı vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı. Doğan kanlar içinde yere yığılırken, zanlı olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği kontrolde Doğan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan detaylı incelemenin ardından Doğan’ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Olayla ilgili olarak polis, şüphelinin yakalanması için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.