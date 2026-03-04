Galatasaray Çeyrek Finale Yükseldi Hedef Kupayı Kazanmak

Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu’nun 4. ve son haftasında Alanyaspor’u 2-1 mağlup ederek grup lideri unvanıyla çeyrek finale yükseldi. Maç sonrası yapılan değerlendirmelerde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önemli açıklamalarda bulundu.

KUPAYI KAZANMAK HEDEFİMİZ

Okan Buruk, “Oyuncular, oynamak istediklerini gösterdiler. İlk yarı istediğimiz gibi geçti. Rahat bir maçtı. İkinci yarıda bu skoru koruduk. Değişiklikler yaptık. Bazı oyuncuları erken çıkardık. Barış’ı devrede dinlendirmek istedik. İyi geçti. Maç eksiği, devamlılığı görmek bazı oyuncular için, bazı oyuncular uzun süredir oynamıyordu. Genel olarak konsantrasyonları, ciddiyetleri gayet iyiydi. Bu da bize bir galibiyet getirdi. Kupayı kazanmak hedefimiz, devam ediyoruz.” şeklinde ifadelerde bulundu.

LİG VAR, DEVLER LİGİ VAR, KUPA VAR

Buruk, lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası’ndaki başarılarına da dikkat çekerek, “Tüm oyuncuların devamlılıklarını göstermesi değerliydi.” dedi. Ocak ayında Süper Kupa ile başladıklarını vurgulayarak, “Uzun tatil yapamadık. Ocak başından beri tempo devam ediyor. Ligde 4 puan farkla lideriz, kupada lideriz, Şampiyonlar Ligi’nde son 16’dayız. Bunlar değerli. Yorgunlukların karşılığını alınca değerli oluyor. Bu maçları oynamaktan dolayı ben mutluyum. Taraftarımızı mutlu etmek asıl görevimiz.” şeklinde konuştu.

KADRO GENİŞLİĞİ RAHATLATIYOR

Okan Buruk, kadro genişliğinin kendilerine rahatlık sağladığını belirterek, “Özellikle devre arası transferinden sonra kadro genişliği rahatlatıyor. Aynı takımla oynamak oyun devamlılığı için önemli ama ilk yarıda bunun sıkıntısını yaşadık. Belli oyunculara yük bindiğinde sakatlıklar oluyor. Değişimleri de götürmeyi çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ MÜZEYE YENİ KUPALAR!

Buruk, Galatasaray’ın asıl hedefinin müzesine yeni kupalar eklemek olduğunu belirtirken, “Avrupa’da oynayan takımlar için, hafta içi hafta sonu maç, tek maç oynamak çok büyük avantaj. Bizim gibi takımlar sendeleyip puan kaybedebiliyor. Rakibimizle olan farka bakmadan tüm maçları kazanmak için sahaya çıkacağız. 3 senedir bunu yapıyoruz. Bu virajlara hep doğru şekilde girdik. Mayıslar bizimdir hazırlanıyor.” dedi.

BEŞİKTAŞ GÜÇLÜ, MOTİVE, HAZIR!

Son olarak Beşiktaş ile oynayacakları maça değinen Okan Buruk, “Bunu da üzerinde hem oyun hem başarı olarak bu sloganı güçlendirmemiz gerekiyor. Çok da iyi bir takıma karşı oynayacağız. Beşiktaş bize karşı en iyi haliyle hazırlanmış, motive olmuş durumda. Beşiktaş’ın performansı yükseldi. Yeni transferler ile birlikte ne kadar güçlü olduklarını biliyoruz. Biz de Galatasaray’ız, her maçı kazanmak için çıkıyoruz. İnşallah güzel maç olur. Fenerbahçe puan kaybetmiş, önemi yok. İki takım da kazanmak için sahaya çıkacak.” diyerek açıklamalarını tamamladı.