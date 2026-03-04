OpenAI Anlaşmasında Değişiklik Yapılacak Açıklaması Geldi

OpenAI CEO’su Sam Altman, şirketin ABD Savunma Bakanlığı ile gerçekleştirdiği yapay zeka anlaşmasının “aceleye getirildiğini” kabul etti. Altman, sosyal medya platformu X’te paylaştığı bir notta, sözleşmenin özellikle gözetleme gibi kritik konularda OpenAI’ın ilkelerini daha açık bir şekilde yansıtacak şekilde güncellenmesi gerektiğini belirtti. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, sözleşmeye “yapay zeka sisteminin ABD vatandaşlarına yönelik iç gözetim amacıyla kasıtlı biçimde kullanılmayacağı” ifadesinin ekleneceği kaydedildi.

GÖZETİM KISITLAMALARI GÜÇLENİYOR

Notta ayrıca, Savunma Bakanlığı’nın ticari yollarla elde edilen kişisel veya kimlik belirleyici veriler dahil olmak üzere ABD vatandaşlarının kasıtlı takibi ve izlenmesini yasaklayan sınırlamayı kabul ettiğine dikkat çekildi. Altman’ın paylaşımında yer alan ifadelere göre, “Bakanlık ayrıca, hizmetlerimizin Savaş Bakanlığı istihbarat teşkilatları (örneğin NSA) tarafından kullanılmayacağını da teyit etti. Bu teşkilatlara yönelik herhangi bir hizmet, sözleşmemizde ek bir değişiklik yapılmasını gerektirecek.”

ŞİRKETİN GELECEK PLANLARI

Altman, yapay zeka teknolojisinin henüz bazı alanlar için yeterince olgunlaşmadığını belirterek, “Teknolojinin henüz hazır olmadığı pek çok konu var ve güvenlik açısından hangi ödünlerin verilmesi gerektiğini hâlâ tam olarak anlamış değiliz” ifadelerini kullandı. Şirket, Pentagon ile teknik güvenlik önlemleri geliştirmek adına iş birliği yapmayı da planladığını açıkladı.

İLK ANLAŞMA SONRASI YENİ BİR ADIM

Değişiklik kararı, OpenAI’ın Pentagon ile yeni bir iş birliği anlaşması duyurmasının ardından geldi. Anlaşmanın kamuoyuna açıklanması, ABD Başkanı Donald Trump’ın federal kuruma rakip olan yapay zeka şirketi Anthropic’in ürünlerini kullanmayı bırakma talimatından sadece saatler sonra gerçekleşti. Aynı gün Washington yönetimi İran’a yönelik askeri operasyonlar gerçekleştirmişti. Pentagon ile Anthropic arasında, yapay zeka modeli Claude’un askeri kullanımı üzerinde anlaşmazlık yaşandığı biliniyor.

ANTHROPIC’IN DURUMU

Anthropic CEO’su Dario Amodei, şirketin yapay zeka sistemlerinin kitlesel gözetim ve insan kontrolü olmadan ölümcül otonom silah sistemleri alanlarında kullanılmayacağı konusunda ısrarcı oldu. Pentagon ise yapay zeka sistemlerini “tüm yasal amaçlar için” kullanma hakkına sahip olması gerektiğini savunmakta. Claude’un, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalandığı operasyonda kullanıldığı belirtildi.

SEKTÖRDEN TEPKİLER

OpenAI ve Pentagon arasındaki iş birliği, yapay zeka sektörü çalışanlarının tepkisini çekmeyi başardı ve ChatGPT ile Google çalışanları, Anthropic’e destek mektupları göndermişti. Bu arada, OpenAI’ın Pentagon ile anlaşma yapmasının da tepkilere neden olduğu gözlemlendi. Altman, anlaşmanın açıklanma biçimini eleştirerek, “Anlaşmayı cuma günü duyurmak için acele etmemeliydim” ifadelerini kullandı.

KULLANICILARIN TEPKİSİ

Anlaşmanın açıklanmasından sonra sosyal medya üzerinde yoğun eleştiriler yapıldı ve birçok kullanıcı, uygulama mağazalarında ChatGPT’yi bırakıp Anthropic’in Claude sistemine yöneldiğini belirtmiştir. Pentagon, gerilimin ardından Anthropic’i “tedarik zinciri riski” olarak sınıflandırmayı değerlendirirken, bu durumun şirketin ABD hükümeti ile iş yapma yeteneklerine olumsuz etkisi olabileceği ifade ediliyor. Altman, tartışmaların ardından, Anthropic’in tekrar göz önünde bulundurulması gerektiğini savundu. Anthropic, 2021’de OpenAI’dan ayrılan bir grup eski çalışan tarafından kurulmuş ve kendisini güvenlik önceliği benimseyen bir alternatif olarak tanıtmakatadır.